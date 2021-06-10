Hollanda donanmasına ait savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda

Hollanda donanmasına ait savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda -Hollanda savaş gemisi Sarayburnu'na demirledi İngiliz savaş gemisinin ardından Hollanda savaş gemisi de Sarayburnu'na demirledi Marmara Denizinden İstanbul Boğazına gelen Hollanda donanmasına ait savaş gemisi Sarayburnu Limanı'na demirledi.

Hollanda donanmasına ait savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda

-Hollanda savaş gemisi Sarayburnu'na demirledi

İngiliz savaş gemisinin ardından Hollanda savaş gemisi de Sarayburnu'na demirledi

İSTANBUL - Marmara Denizinden İstanbul Boğazına gelen Hollanda donanmasına ait savaş gemisi Sarayburnu Limanı'na demirledi. İngiliz ve Hollanda savaş gemilerinin bir süre burada kalacağı öğrenildi.

İngiliz savaş gemisinden sonra Hollanda donanmasına ait savaş gemisi sabah saatlerinde Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Gemiye Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na ait bot eşlik etti. Sarayburnu Limanı'na demirleyen İngiliz ve Hollanda savaş gemilerinin bir süre burada kalacağı öğrenildi. Savaş gemisinde askerler güvertede gezerken turistler de sahilden onları izledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Horoz