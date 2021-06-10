Hollanda donanmasına ait savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hollanda donanmasına ait savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda

İhlas Haber Ajansı / Murat Horoz - Haberler | Güncel

Hollanda donanmasına ait savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda -Hollanda savaş gemisi Sarayburnu'na demirledi İngiliz savaş gemisinin ardından Hollanda savaş gemisi de Sarayburnu'na demirledi Marmara Denizinden İstanbul Boğazına gelen Hollanda donanmasına ait savaş gemisi Sarayburnu Limanı'na demirledi.

Hollanda donanmasına ait savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda

-Hollanda savaş gemisi Sarayburnu'na demirledi

İngiliz savaş gemisinin ardından Hollanda savaş gemisi de Sarayburnu'na demirledi

İSTANBUL - Marmara Denizinden İstanbul Boğazına gelen Hollanda donanmasına ait savaş gemisi Sarayburnu Limanı'na demirledi. İngiliz ve Hollanda savaş gemilerinin bir süre burada kalacağı öğrenildi.

İngiliz savaş gemisinden sonra Hollanda donanmasına ait savaş gemisi sabah saatlerinde Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Gemiye Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na ait bot eşlik etti. Sarayburnu Limanı'na demirleyen İngiliz ve Hollanda savaş gemilerinin bir süre burada kalacağı öğrenildi. Savaş gemisinde askerler güvertede gezerken turistler de sahilden onları izledi.

Hollanda donanmasına ait savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
Hollanda donanmasına ait savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
Hollanda donanmasına ait savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
Hollanda donanmasına ait savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Horoz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Murat Kurum Muharrem İnce Veysel Eroğlu
Magazin Tan Taşçı Seda Sayan Şeyma Subaşı Rahşan Gülşan
Spor Fatih Terim Aziz Yıldırım Roland Garros Mustafa Cengiz Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hollanda donanmasına ait savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 01:45:01. #1.16#

title