Hollanda Diyanet Vakfı camisine İslamofobik saldırı

Hollanda Diyanet Vakfı'na (HDV) bağlı Ulu Camisi'ne İslamofobik saldırıda bulunuldu.

Ulu Cami Vakıf Yönetim Kurulunun yayımladığı basın bildirisinde, Utrecht kentindeki caminin giriş kapısı ve duvarına, dün gece Müslümanlara hakaret içeren yazı yazıldığı ve gamalı haç çizildiği belirtildi.

Saldırıyı bir veya birkaç kişinin yaptığı vurgulanan bildiride, üzüntü duyulduğu, nefret dolu sözlerin toplum içerisinde korku ve endişe oluşturduğu, buna rağmen bu tür saldırıların kendilerini yapılan hizmetlerden, birlik ve beraberlikten alıkoymayacağı ifade edildi.

Camiye yapılan saldırının yanı sıra aynı bölgede, aynı gece iki sinagoga da benzer saldırıda bulunulduğu ve her türlü şiddetin karşısında oldukları kaydedildi.

Hollanda'daki cami ziyaretçilerinin güvenliği konusunda ciddi endişe duydukları ifade edilen bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Müslümanlara karşı 'ciddi' nefret duyguları barındıran ve daha ciddi saldırılar ve eylemler yapabilecek kişilerin olduğunu dikkate almalıyız. Bu vesileyle Adalet ve Güvenlik Bakanını camiler çevresinde ekstra güvenlik önlemleri almaya çağırıyoruz. Terörizmin en büyük kurbanı insanlıktır. Herkesi artık birbirleriyle her zamankinden daha fazla diyaloğa girmeye ve bu zor zamanlarda birbirlerine destek olmaya çağırıyoruz."

Yerel basında çıkan haberlerde ise polisin 44 yaşında bir şüpheliyi gözaltına aldığı ancak 3 saldırıyı da gerçekleştiren kişinin aynı kişi olup olmadığının henüz belli olmadığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Aşıran