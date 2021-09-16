Hollanda Dışişleri Bakanı Kaag istifa etti

Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag, parlamentoya sunulan güvensizlik önergesinin ardından istifa etti.

Avrupa ülkelerinden Hollanda, dışişleri bakanının istifa haberiyle sarsıldı. Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag hakkında görevini layığıyla yerine getirmediği gerekçesiyle parlamentoya önerge sunuldu. Söz konusu önerge, Hollanda parlamentosunda oylandı. Oylamada 78 milletvekili Bakan Kaag'ın aleyhinde oy verirken, 72 milletvekili ise lehte oy kullandı. Bakan Kaag, güvensizlik önergesinin ardından istifa etti. Oylama sonrasında konuşan Kaag, oylamanın sonucuna göre başarısızlığına hükmedildiğini ve bu karara saygı duyarak istifa ettiğini açıkladı.

Öte yandan, söz konusu istifanın Hollanda'da bir siyasi krize yol açıp açmayacağı merak ediliyor. - BRÜKSEL

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