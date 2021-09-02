Hollanda Dışişleri Bakanı Kaag, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

?? Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag, Afganistan'dan çıkmak isteyen tüm Hollandalı ve yabancılar için Kabil Havalimanı'nın önemine dikkati çekerek, "En önemli önceliğimiz de vatandaşlarımızın oradan güvenli şekilde çıkarılması, herhangi bir sorun yaşamadan tahliye edilmesi." dedi.

?? Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag, Afganistan'dan çıkmak isteyen tüm Hollandalı ve yabancılar için Kabil Havalimanı'nın önemine dikkati çekerek, "En önemli önceliğimiz de vatandaşlarımızın oradan güvenli şekilde çıkarılması, herhangi bir sorun yaşamadan tahliye edilmesi." dedi.

Kaag, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu'nun Afganistan konusunda bir görüşme trafiği olduğunu kaydeden Kaag, kendisinin de bu konuda Katar ve Pakistan'ı ziyaret ettiğini hatırlattı.

Afganistan'daki istikrarın Hollanda için önemli olduğunu vurgulayan Kaag, "En önemli önceliğimiz de vatandaşlarımızın oradan güvenli şekilde çıkarılması, herhangi bir sorun yaşamadan tahliye edilmesi. Tahliyelerin havalimanından yapılabilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Kaag, bu konunun güvenlik açısından önemli olduğunu kaydederek, "Aynı şekilde Afgan halkını da hiçbir şekilde yalnız bırakmayacağız, onları terk etmeyeceğiz, insani yardım sağlamaya devam edeceğiz. Ortaklarımız ve müttefiklerimizle kapsayıcı bir siyasi çözüme ulaşılabilmesi için neler yapılacağı konusunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Afganistan'ın ihtiyaçları ve güvenlik konuları dışında terörle mücadelenin de önemli bir konu olduğuna değinen Kaag, "Afganistan bir kere daha terörist grupların merkezi, güvenli limanı olamaz, DEAŞ gibi örgütlere ev sahipliği yapamaz." diye konuştu.

İkili görüşmede Afgan halkına destek ve yatırımların da görüşüldüğünü kaydeden Kaag, "Göçmenlerin aynı zamanda göçmen ticareti yapan kişilere mağdur edilmesi söz konusu oluyor. Buna da engel olmalıyız." dedi.

Kaag, Afganistan'la ilgili görüşmelerine devam edeceğini, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda da görüşmeler yürüten diğer mevkidaşlarıyla bir araya geleceğini aktardı.

"Hollanda, Kabil Havalimanı konusunda her türlü desteği vermeye hazır"

Toplantının soru cevap bölümünde, Kabil'deki havalimanının işletilmesinin önemine değinen Kaag, "Somut gelişmeler Katar ve Türkiye'nin güçlü şekilde angajmanıyla gerçekleşecektir. Pakistan'ın da bununla ilgili olarak görüşmeler yaptığını biliyorum. Biz Hollanda olarak hem teknik hem de güvenlik açısından her türlü desteği vermeye hazırız." diye konuştu.

Türkiye'nin ve Katar'ın çabalarıyla havalimanının operasyonel hale getirilmesinin güvenlik, insani yardım ve tahliyeler için önemli olduğunu söyleyen Kaag, Hollanda'nın da desteğe hazır olduğunu kaydetti.

Kaag, Türkiye'yle AB arasında gümrük birliği anlaşmasının güncellenmesi konusunda ise "Konunun önemini biliyoruz. Özellikle de pozitif diyalog çerçevesinde gümrük birliğinin güncellenmesiyle ilgili hazırlık diyaloğunun başlatılması lazım. Avrupa Komisyonunun, bu çerçevede Avrupa Konseyi'ne bir tavsiye hazırladığını biliyorum. Üye bir devlet olarak Brüksel'de gerekli rolleri oynuyoruz. Bir NATO müttefiki, büyük bir ülke ve büyük bir pazar olarak Türkiye'nin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hollanda parlamentosunda Hollandalılara destek veren Afganların tahliyesi konusunda yapılan görüşmelerde bazı Afganların bölge ülkelerine yerleştirilmesi konusunun gündeme gelmesine yönelik soruya Kaag, şu sözlerle yanıt verdi:

"Parlamentoda bizimle birlikte çalışan Afganlar ve ailelerinin tahliyesiyle ilgili tartışmalar yaşandı. Ahlaki sorumluluklarımız da var. Bu kişiler ve bazı insan hakları savunucuları tehlike altında. Günde 24 saat bunun üzerinde çalışıyoruz. Bakanlıklarımız her türlü çalışmayı sürdürüyor ve toplamda kaç kişiyi ülkemizde kabul edebileceğimize karar vereceğiz. Bu kişilerin bölgede konuşlandırılması kolay olabilir ama mülteci ve düzensiz göçmen dediğimiz kişiler uzun süre geri dönüş umudu olmadan yaşıyorlar. Bulundukları ülkenin ekonomisine büyük bir yük getiriyorlar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya