Hollanda Dışişleri Bakanı Blok: "Uçağın İran füzeleri tarafından vurulmuş olması oldukça muhtemel"

10.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:24

BRÜKSEL (İHA) – Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, "Uçağın İran füzeleri tarafından vurulmuş olması oldukça muhtemel" dedi.



Avrupa Birliği'ne (AB) üye 28 ülkenin dışişleri bakanları, Orta Doğu'daki durumu görüşmek üzere AB Dışişleri Bakanı Josep Borrell tarafından yapılan acil çağrıyla Brüksel'de toplandı. Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, "Uçağın İran füzeleri tarafından vurulmuş olması oldukça muhtemel" ifadelerini kullandı.



Bakan Blok, Tahran'ın soruşturma sonuçlarına göre yeni bir yaptırımla karşılaşıp karşılaşamayacağı sorusuna ise, "Vereceğimiz tepkiyi, İran'ın sonraki adımlarının neler olacağı belirleyecek" cevabını verdi.



AB Dışişleri Konseyi üyelerinin Orta Doğu'daki mevcut durumu görüşmek üzere acil toplantısı Brüksel'de sürüyor. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA