Hollanda Dışişleri Bakanı Afganistan'ı görüşmek için Katar'a gitti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hollanda Dışişleri Bakanı Afganistan'ı görüşmek için Katar'a gitti

Hollanda Dışişleri Bakanı Afganistan'ı görüşmek için Katar'a gitti
Anadolu Ajansı / Selman Aksünger - Haberler | Güncel

Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag, Afganistan'daki durumu ve tahliyeleri görüşmek için bölgeye yapacağı ziyaretler kapsamında Katar'a gitti.

Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag, Afganistan'daki durumu ve tahliyeleri görüşmek için bölgeye yapacağı ziyaretler kapsamında Katar'a gitti.

Bakan Sigrid Kaag, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Afganistan'daki insanı durumu değerlendirdiklerini belirtti.

Hollanda'nın Afganistan'daki büyükelçiliğinin geçici olarak Katar'ın başkenti Doha'ya taşındığını aktaran Kaag, Afganistan'daki durumu buradan takip edeceklerini kaydetti.

Kaag ayrıca Doha'da Alman mevkidaşı Heiko Maas ile de bir araya gelerek bölgenin güvenliği ve istikrarını ele aldıklarını ifade etti.

Bölge ziyareti kapsamında Pakistan'a geçecek Kaag'ın yarın Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Kaag, Türkiye'deki temaslarının ardından Afganistan krizi için yapılacak Avrupa Birliği ülkeleri Dışişleri Bakanları arasındaki toplantıya katılmak üzere Slovenya'ya hareket edecek.

Hollanda heyeti Taliban ile görüştü iddiası

Hollanda medyasının Afgan televizyonu TOLONews'e dayandırdığı habere göre, Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hollanda heyeti, Taliban ile bir araya geldi.

Taliban adına görüşmelere Şir Muhammed Abbas Stanikzai katılırken Hollanda Dışişleri Bakanlığı görüşmeye ilişkin yorum yapmadı.

Taliban'ın 2001'de devrilmesinden önce hükümette bakan yardımcısı olarak görev yapan Stanikzai, 2015'te Taliban'ın Doha'daki siyasi ofisinin başına geçmişti.

Afganistan ile diplomatik ilişkileri sürdürmek adına Taliban'la diyaloğu korumak isteyen Hollanda, görüşmelerin, Taliban'ın Afganistan'daki meşru yönetim olarak tanındığı anlamına gelmediğini savunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selman Aksünger

Taliban kontrolündeki Kabil Havalimanı'na ilk uçak indi
Taliban kontrolündeki Kabil Havalimanı'na ilk uçak indi
Son Dakika | ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bugünden itibaren Kabil'deki diplomatik varlıklarını askıya aldıklarını açıkladı (1) Açıklaması
Son Dakika | ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bugünden itibaren Kabil'deki diplomatik varlıklarını askıya aldıklarını açıkladı (1) Açıklaması
Son dakika haberi | ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bugünden itibaren Kabil'deki diplomatik varlıklarını askıya aldıklarını ve faaliyetlerini Katar'ın başkenti Doha'ya...
Son dakika haberi | ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bugünden itibaren Kabil'deki diplomatik varlıklarını askıya aldıklarını ve faaliyetlerini Katar'ın başkenti Doha'ya...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Murat Kurum Yaşar Güler Mansur Yavaş
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Acun Ilıcalı Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Mesut Özil Şenol Güneş Sergen Yalçın Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Hollanda Dışişleri Bakanı Afganistan'ı görüşmek için Katar'a gitti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 21:36:39. #1.15#

title