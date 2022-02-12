Hollanda'dan vatandaşlarına "Ukrayna'yı bir an evvel terk edin" çağrısı - Haberler
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Hollanda'dan vatandaşlarına "Ukrayna'yı bir an evvel terk edin" çağrısı

AA, Abdullah Aşıran - Güncel
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Hollanda'dan vatandaşlarına

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, vatandaşlarına Ukrayna'yı bir an evvel terk etmeleri çağrısında bulundu.

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, vatandaşlarına Ukrayna'yı bir an evvel terk etmeleri çağrısında bulundu.

Bakan Hoekstra, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki güvenlik durumunun daha da kötüleştiğini belirtti.

Seyahat tavsiyesinde Ukrayna'nın kırmızı listeye alındığını vurgulayan Hoekstra, "Hollandalıları bir an önce ülkeyi terk etmeye ve bir daha Ukrayna'ya seyahat etmemeye çağırıyoruz. Durumu yakından izlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Hollanda'nın Ukrayna Büyükelçiliğinde çalışan çoğu personelin ülkeden ayrılacağı kaydedildi.

AA / Abdullah Aşıran - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda, Ukrayna, Medya, Güncel, Haberler

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