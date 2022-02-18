Hollanda'dan Ukrayna'ya mühimmat yardımı

Hollanda, Ukrayna'ya mühimmat, radar ve birçok askeri yardım malzemesi göndereceğini açıkladı.

Hollanda'da bugün gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısından Ukrayna'ya askeri yardım kararı çıktı. Kabine sonrası yapılan açıklamada, Ukrayna'nın NATO ülkesi olmadığı için asker gönderilemeyeceği sadece yardım gönderilebileceği belirtildi. İlk olarak 30 bin parça mühimmat ile keskin nişancı tüfeği, 3 bin adet savaş kaskı, 2 bin adet parçalı yelek, metal detektörler ile konum radarları yollanacak. Ayrıca gönderilen bazı silahlar için de özel eğitimler verilerek, Ukrayna askeri personeline teslim edileceği bildirildi. Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, diplomatik bir çözüm hedeflemeye devam ettiklerini belirterek, "Aynı zamanda Ukrayna, kendi topraklarında muhtemel bir Rus silahlı saldırısına karşı kendini savunabilmelidir" dedi. - AMSTERDAM

İhlas Haber Ajansı - Politika