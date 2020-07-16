Hollanda'dan kargoyla uyuşturucu getirten 3 kişi yakalandı HOLLANDA'dan kargoyla Türkiye'ye uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 5 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

HOLLANDA 'dan kargoyla Türkiye 'ye uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 5 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hollanda'dan İstanbul Havalimanı'na gelen ve Adalar Nizam Mahallesi'nde yaşayan Zeynep B.(35)'nin evine gideceği belirlenen bir kargo paketinin içinde, uyuşturucu madde olduğu belirlendi. Kargo paketini takibe alan polis ekipleri, paketin 8 Temmuz günü Ahmet Berkay T. (37) ve Hollanda uyruklu Inez P. (32) tarafından teslim alındığını belirledi. Şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alındı. Paketin içerisinde 205,18 gram kratom uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.

Çalışmalarını derinleştiren emniyet ekipleri narkotik köpeği destekli olarak 3 eve operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 762,98 gram narkotik madde, 101.3 gram esrar, 439 gram hint keneviri, 18.6 gram skunk, şırınga, 5 bitki geliştirmede kullanılan sıvı madde, 2 hassas terazi, bir miktar kilitli poşet ve 4 cep telefonu ele geçirildi. Kargo alıcısı Zeynep B.(35), Emin Y. (32) ve Tuncay Y. (41) isimli şüpheliler 10 Temmuz günü Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA