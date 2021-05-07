Hollanda'dan ithal ediliyordu, şimdi Türkiye'de yetiştiriliyor
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Hollanda'dan ithal ediliyordu, şimdi Türkiye'de yetiştiriliyor

İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - Haberler | Ekonomi

Hollanda'dan ithal ediliyordu, şimdi Türkiye'de yetiştiriliyor Yıllık 500 bin süs ağacı Türkiye'nin dört bir yanına dağıtılıyor Türkiye'nin dört bir yanında kullanılan ve Hollanda'dan ithal edilen süs ağaçları artık Düzce'de üretiliyor.

Hollanda'dan ithal ediliyordu, şimdi Türkiye'de yetiştiriliyor

Yıllık 500 bin süs ağacı Türkiye'nin dört bir yanına dağıtılıyor

DÜZCE - Türkiye'nin dört bir yanında kullanılan ve Hollanda'dan ithal edilen süs ağaçları artık Düzce'de üretiliyor.

Yıllardır Hollanda'dan sipariş edilerek yol kenarlarına dikimi yapılan, dış mekanlarda güzel görüntüler oluşturan süs ağaçları Düzce'nin verimli topraklarında yetiştiriliyor. İthal edilmesi sonucu maddi kayıpların önüne geçen Düzceli yetiştiriciler, yıllık 500 bin süs ağacını yetiştirerek, Türkiye'nin dört bir yanına dağıtıyor.

Düzce'nin Yeni Taşköprü köyünde yaşayan fidan üreticisi Salim Çelik, çevreyi güzelleştirmek için peyzaj işlerinde kullanılan süs bitkilerini ailesiyle birlikte kendilerine ait arazide yetiştirmeye başladıklarını, bu sayede Türkiye'nin kısa bir süre önce alımında Hollanda'ya ihtiyaç duyduğu bitkileri artık ithal etmeye gerek kalmadığını belirtti.

Hollanda'da yetişiyordu, artık Düzce'de de yetişiyor

8 yıl önce Hollanda'dan aldığı süs bitkilerinin fidan üretimine başladıklarını anlatan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Bu bitkilerimiz dış budak, 5 çeşit. Bu türler, 8 yıl önce Hollanda'dan ülkemize geliyordu. Üreticiler olarak, Adapazarı'ndan ithal fidan getirenlerden kalemini aldık ve Düzce'de üretmeye başladık. Türkiye'ye de veriyoruz. Bu bitkiler Hollanda menşeili yani orada yetişiyordu. Yıllık yaklaşık olarak 100 bin ya da 150 bin üretim oluyor. Sadece bizim köyümüzde 500 bin süs bitkisi üretimi var"

Süs bitkilerinin kullanım alanlarından da bahseden Salim Çelik, "Süs bitkileri parklar, bahçeler, belediyelerin, karayollarının peyzajında kullanıyorlar. Bunların yaprakları ince mazgalları sıkamadığı için tercih ediyorlar. Belediyeler bize daha çok alım için gelmiyorlar. Sistem nasıl oluyorsa bize gelmiyorlar. Türkiye'nin dört bir yanına ürün gönderiyoruz. Belediyelere, üreticilere bu malları gönderiyoruz" diye konuştu.

Hollanda'dan ithal ediliyordu, şimdi Türkiye'de yetiştiriliyor
Hollanda'dan ithal ediliyordu, şimdi Türkiye'de yetiştiriliyor
Hollanda'dan ithal ediliyordu, şimdi Türkiye'de yetiştiriliyor
Hollanda'dan ithal ediliyordu, şimdi Türkiye'de yetiştiriliyor
Hollanda'dan ithal ediliyordu, şimdi Türkiye'de yetiştiriliyor
Hollanda'dan ithal ediliyordu, şimdi Türkiye'de yetiştiriliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ

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