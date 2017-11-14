Hollanda'dan Güney Sudan'a 6 Milyon Dolar Bağış

Hollanda, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne (FAO) savaştan etkilenen Güney Sudan'daki acil yardım bekleyen bölgelere 6 milyon dolar bağışta bulundu.



Hollanda'nın Güney Sudan Büyükelçisi Geert Geut ve FAO Güney Sudan Temsilcisi Serge Tissot, 10 Kasım'da Güney Sudan'a 6 milyon dolarlık katkıda bulunmak için anlaşmayı imzalamıştı. Geut, 3.9 milyon kişinin balıkçılık, bitki ve sebze yetiştirme kitleri sağlayarak kendi yiyeceklerini üretmeye çalıştıklarını söyledi. İstatistiklerle, Güney Sudan'ın yüzde 80'inden fazlasının geçim kaynakları nedeniyle sadece tarıma bağımlı olmasına rağmen uygun balıkçılık ekipmanlarının, kaliteli tohumların ve ekim malzemelerinin yetersiz kaldığı belirtiliyor. Hayvancılık, özellikle de sığır, keçi ve koyun Güney Sudan'da önemli bir sosyal ve ekonomik varlık olduğunu ve FAO bu varlıkların altında 7.4 milyon hayvanı hedefleyen aşılama ve tedavi kampanyasıyla bu varlıkları koruyacağını açıkladı. Geçen hafta yayınlanan Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflaması raporunda, 4.8 milyon kişinin gıda güvensizliği yaşadığı belirtildi. Bunlardan 25 bin kişinin Wau ve Ayod illerinde de gıda güvensizliği koşullarıyla karşı karşıya kaldığı belirtildi.



Hollanda'nın Güney Sudan Büyükelçisi Geert Geut, "Bu programa katkıda bulunmaktan çok memnunuz, zira Güney Sudan'daki gıda güvenliğini artırmak için toplu çabalarımızın önemli bir unsurudur. Program, ülke çapında 650 bin ev ile çalışacak ve çiftçilere, hayvan sahiplerine ve balıkçılara, kadınlara hayatta kalmaları ve iyi bir yaşam kaynağı oluşturmaya yardımcı olacaktır" dedi. - JUBA