Hollanda'dan getirilen Türk vatandaşları Giresun'da yurtta karantinaya alındı
Hollanda'dan getirilen Türk vatandaşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Giresun'da öğrenci yurdunda karantinaya alındı.
24.04.2020 19:18 | Son Güncelleme: 24.04.2020 19:18
Hollanda'dan getirilen Türk vatandaşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Giresun'da öğrenci yurdunda karantinaya alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında Hollanda'dan kalkan Türk Hava Yollarına (THY) ait uçak Ordu-Giresun Havalimanı'na indi.
Uçaktaki 3'ü bebek 312 Türk vatandaşı, alınan tedbirlerin altında havalimanında bekletilen otobüslerle Giresun'daki Gençlik ve Spor Bakanlığının ait Esma Serhat Hatun Yurdu'na getirildi.
Kendilerini karşılayan görevliler tarafından kayıt altına alınarak odalarına yerleştirilen bireyler, burada 14 gün gözlem altında tutulacak.
Kaynak: AA