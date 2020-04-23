Hollanda'dan getirilen 344 Türk vatandaşı Denizli'de karantinaya alındı
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Hollanda, Denizli, Haber

Hollanda'dan getirilen 344 Türk vatandaşı Denizli'de karantinaya alındı

Hollanda'dan getirilen 344 Türk vatandaşı Denizli'de karantinaya alındı Karantinaya alınan kafile üyelerinden biri yurt girişinde rahatsızlanınca hastaneye götürüldü Yurda dönen kafile üyesi: "Ölürsek de kendi ülkemizde ölelim" diyerek sevincini dile getirmeye çalıştı Hollanda'dan getirilen...

23.04.2020 00:19 | Son Güncelleme: 23.04.2020 00:21
Hollanda'dan getirilen 344 Türk vatandaşı Denizli'de karantinaya alındı

Hollanda'dan getirilen 344 Türk vatandaşı Denizli'de karantinaya alındı

Karantinaya alınan kafile üyelerinden biri yurt girişinde rahatsızlanınca hastaneye götürüldü

Yurda dönen kafile üyesi: "Ölürsek de kendi ülkemizde ölelim" diyerek sevincini dile getirmeye çalıştı

DENİZLİ - Hollanda'dan getirilen 344 Türk vatandaşı korona virüs (Kovit19) tedbirleri kapsamında Denizli'de bir öğrenci yurdunda karantina altına alındı. Kafile üyelerinden bir kadın ise karantinada kalacakları yurt girişinde rahatsızlanınca sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk tespitlerde ise şahsın korona virüs belirtisi göstermediği öğrenildi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Hollanda'da kalan 344 Türk vatandaşı Dışişleri Bakanlığı tarafından hava yolu ile önce Muğla Dalaman'a ardından 15 otobüs ile Denizli'nin Pamukkale ilçesine getirildi. Polis eskortu eşliğinde getirilen Türk kafilesi sonrasında 14 gün karantinada kalacakları KYK'ya ait Prof. Dr. Cevat Akşit Erkek Öğrenci Yurduna yerleştirildi. Kafile üyelerinin ellerine otobüslerden inerken yurt görevlileri tarafından Türk bayrağı verildi. Kafile üyeleri yurda sosyal mesafe kuralları uygulanarak giriş yaptı.

344 Türk vatandaşının yurt dışı seyahatleri yasaklanmadan hemen önce Hollanda'ya gezi amaçlı giden kişiler olduğu aktarıldı. Kafile üyelerinin Türkiye'nin farklı kentlerinde ikamet ettikleri belirtildi. Kafile üyelerinin 14 gün boyunca yurtta tek kişilik odalarda karantina sürecini dolduracakları ve günlük yemek ihtiyaçlarının ise Türk Kızılayı tarafından karşılanacağı kaydedildi.

Rahatsızlanan kadından ilk tespitlerde korona virüse rastlanmadı

Yurda dönen kafile üyelerinden Leyla Ş., aniden rahatsızlanınca bölgedeki sağlık ekipleri şahsa hemen müdahalede bulundu. Leyla Ş., Sağlık görevlileri tarafından sedyeye alınarak ambulans ile Pamukkale Üniversitesi Hastanesine götürüldü. Yapılan ilk tespitlerde ise Leyla Ş., korona virüs belirtisi göstermediği tansiyon probleminden dolayı hastaneye kaldırıldığı bilgisine ulaşıldı.

"Vatanımdayım yeter bana"

Yurda dönen kafile üyelerinden Candan Göreli, Türkiye'ye geldikleri için çok mutlu olduklarını ifade ederek "Vatanımdayım yeter bana, ölürsek de kendi ülkemizde ölelim" diyerek sevincini dile getirmeye çalıştı. Göreli karantina sürecinden sonra memleketi olan Balıkesir'de ki çocuklarının yanına gideceğini ifade etti.

Bir başka kafile üyesi Şükrü Temiz ise yolculuğun güzel geçtiğini kaydederek, "Allah milletimize ve devletimize zeval vermesin. Karantinadan sonra ise Kayseri'ye gideceğini aktardı.

Hollanda'dan getirilen 344 Türk vatandaşı Denizli'de karantinaya alındı

Kaynak: İHA

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