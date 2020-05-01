Hollanda'dan gelen vatandaşların karantina süresi uzatıldı
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Hollanda'dan gelen vatandaşların karantina süresi uzatıldı

Hollanda'dan gelen vatandaşların karantina süresi uzatıldı
01.05.2020 12:24 | Son Güncelleme: 01.05.2020 12:27

Hollanda'dan gelen vatandaşların karantina süresi uzatıldı Hollanda'dan Tokat'a getirilen 346 Türk vatandaşının karantina süresi, 1 kişide korona virüs testinin pozitif çıkması sonucu uzatıldı.

Hollanda'dan gelen vatandaşların karantina süresi uzatıldı

TOKAT - Hollanda'dan Tokat'a getirilen 346 Türk vatandaşının karantina süresi, 1 kişide korona virüs testinin pozitif çıkması sonucu uzatıldı.

Hollanda'dan 2'si bebek 346 Türk vatandaşı 14 gün önce uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Kara yolu ile Tokat'a getirilerek Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Gülsüm Ana yurduna yerleştirilen vatandaşlar gözetim altına alındı. Günlük sağlık kontrolleri yapılan vatandaşlardan birisinde koron virüs semptomları görülmesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Y.K isimli vatandaşın testi pozitif çıkarken birlikte yolculuk ettiği kayın pederi S.K'da önlem amaçlı hastanede gözetim altına alındı. 2 kişinin hastanede tedavisi devam ederken, karantina süresi sona eren 344 vatandaşa korona virüs testi yapılmasına karar verildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılacak olan test sonuçlarının cumartesi günü tespit edilmesi bekleniyor. Test sonuçlarına göre vatandaşların Pazar günü evlerinde gönderilmesine karar verilecek.

Hollanda'dan gelen vatandaşların karantina süresi uzatıldı

Kaynak: İHA

Manşet

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