Hollanda'dan Çin'e giden sporcularına siber casusluk uyarısı

Hollanda Olimpiyat Komitesi ve Hollanda Spor Federasyonu (NOC*NSF), Çin'de düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyatları'na katılacak tüm sporcularına akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarlarını götürmemeleri uyarısında bulundu.

Hollanda'nın de Volkskrant gazetesi, NOC*NSF'nin, 2022 Kış Olimpiyatları için Çin'e gidecek sporcularına bir dizi güvenlik önlemleri uyarısında bulunduğunu belirtti.

Hollandalı yetkililerin olimpiyatlar için ocak sonunda Çin'e gidecek sporcularına telefon ve dizüstü bilgisayarlarını evde bırakmaları gerektiği konusunda uyarı yaptığı ifade edilen haberde, sporculara seyahatleri süresince kullanacakları boş telefon ve bilgisayarlar verileceği bildirildi.

Haberde görüşlerine yer verilen NOC*NSF yetkilisi Maurits Hendriks, "Bu normal bir durum. Ülkedeki (Çin) güvenlik şartlarını, politik bağlamı ve siber güvenlik durumunu yakından takip ediyoruz." dedi.

"Çin'in Büyük Güvenlik Duvarı" devre dışı bırakılacak

Haberde, resmi olarak Altın Kalkan projesi olarak bilinen, Çin'in interneti sansürlemek ve çeşitli web sitelerine erişimi engellemek için kullandığı Büyük Güvenlik Duvarı'nın (Great Firewall) olimpiyat süresince devre dışı bırakılacağı vurgulandı.

Olimpiyata katılacak sporcuların ve çalışanların sosyal medya hesaplarına ve whatsapp gibi uygulamalara erişebilmeleri için Büyük Güvenlik Duvarı'nın geçici olarak etkisiz hale getirilmesi Hollandalı siber uzmanlara göre şüphe uyandırıyor.

Haberde Zerocopter güvenlik firması yetkilisi Erik Ploegmakers'in görüşlerine de yer verildi. Ploegmakers, "İnternetin erişime açılması kesinlikle takip edileceğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Haberde, Çin'den gelen diplomatlarının telefonlarının güvenlik gerekçesiyle Hollanda'ya geri döndüklerinde imha edildiği bilgisi paylaşıldı.

AA / Selman Aksünger - Son Dakika Haberleri

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