HOLLANDA'DAN AKSARAY'A, OYUNCAK AYI İÇİNDE UYUŞTURUCU SEVKİYATI - Haberler

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HOLLANDA'DAN AKSARAY'A, OYUNCAK AYI İÇİNDE UYUŞTURUCU SEVKİYATI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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HOLLANDA'daki arkadaşının Aksaray'a gönderdiği oyuncak ayı içinden esrar çıkan kargo sahibi Cebrail K., gözaltına alındı.

AKSARAY (DHA) - HOLLANDA'daki arkadaşının Aksaray'a gönderdiği oyuncak ayı içinden esrar çıkan kargo sahibi Cebrail K., gözaltına alındı. Cebrail K., adli kontrolle serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hollanda'dan kargoyla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine operasyon başlattı. İlk önce İstanbul'a, buradan da Aksaray'ın Ortaköy ilçesine getirilen paketi takip eden jandarma, kargoyu teslim alan Cebrail K.'yi gözaltına aldı. Arkadaşının gönderdiği pakette yapılan incelemede, oyuncak içinde 5 gram kubar esrar ele geçirildi. Bunun üzerine Cebrail K., gözaltına alındı. Cebrail K.'nin, 2008 yılında Hollanda'ya gittiği ve 2012'de de sınır dışı edildiği tespit edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cebrail K., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

HOLLANDA'DAN AKSARAY'A, OYUNCAK AYI İÇİNDE UYUŞTURUCU SEVKİYATI

HOLLANDA'DAN AKSARAY'A, OYUNCAK AYI İÇİNDE UYUŞTURUCU SEVKİYATI

HOLLANDA'DAN AKSARAY'A, OYUNCAK AYI İÇİNDE UYUŞTURUCU SEVKİYATI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Hollanda, Cebrail, Aksaray, Esrar, Güncel, Haberler

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