Hollanda'dan 349 Türk vatandaşı yurda getirildi
Hollanda'da bulunan 349 Türk vatandaşı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.
22.04.2020 16:54 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:54
Hollanda'da bulunan 349 Türk vatandaşı
yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında, Hollanda'dan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak Dalaman Havalimanı'na indi.
Pasaport kontrolleri yapılan yolcuların bavulları da AFAD ekiplerince dezenfekte edildi.
Yolcular, daha sonra havalimanında bekletilen otobüslere bindi.
Hollanda'dan getirilen 349 Türk vatandaşı polis eşliğinde kara yoluyla Denizli'ye götürüldü.
Yurt dışından getirilen vatandaşlar, Denizli'deki yurtlarda 14 gün gözlem altında tutulacak.
Kaynak: AA