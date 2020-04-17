Hollanda'dan 349 Türk vatandaşı Samsun'a getirildi (1)
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Samsun Çarşamba Havalimanı Türk Hava Yolları ile Türkiye'ye getirilen 349 Türk vatandaşının uçaktan inişi Yolcuların bavullarının dezenfekte edilmesi Türk vatandaşları ile röportaj SAMSUN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Hollanda'dan...
17.04.2020 18:44 | Son Güncelleme: 17.04.2020 18:49
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını
Samsun Çarşamba Havalimanı
Türk Hava Yolları ile Türkiye'ye getirilen 349 Türk vatandaşının uçaktan inişi
Yolcuların bavullarının dezenfekte edilmesi
Türk vatandaşları ile röportaj SAMSUN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Hollanda'dan Türk Hava Yolları ile Türkiye'ye getirilen 349 Türk vatandaşı, Tokat'ta karantinaya alınmak üzere Samsun Çarşamba Havalimanına geldi. Yolcuların bavulları ve el valizleri dezenfekte edildi.
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Kaynak: AA