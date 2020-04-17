Hollanda'dan 349 Türk vatandaşı Samsun'a getirildi (1) Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Samsun Çarşamba Havalimanı Türk Hava Yolları ile Türkiye'ye getirilen 349 Türk vatandaşının uçaktan inişi Yolcuların bavullarının dezenfekte edilmesi Türk vatandaşları ile röportaj SAMSUN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Hollanda'dan...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Samsun Çarşamba Havalimanı Türk Hava Yolları ile Türkiye'ye getirilen 349 Türk vatandaşının uçaktan inişi Yolcuların bavullarının dezenfekte edilmesi Türk vatandaşları ile röportaj SAMSUN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Hollanda'dan Türk Hava Yolları ile Türkiye'ye getirilen 349 Türk vatandaşı, Tokat'ta karantinaya alınmak üzere Samsun Çarşamba Havalimanına geldi. Yolcuların bavulları ve el valizleri dezenfekte edildi. (1) Kaynak: AA