Hollanda'daki Türklerden Türkiye'deki engelli bireylere destek
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Hollanda'daki Türklerden Türkiye'deki engelli bireylere destek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Hollanda'daki Türklerden Türkiye'deki engelli bireylere destek

Hollanda'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'deki engelli bireylere tekerlekli sandalye desteğinde bulundu.

Hollanda'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'deki engelli bireylere tekerlekli sandalye desteğinde bulundu.

Türk Kızılay Ankara Şubesi Engelliler Kolu gönüllüleri ve Hollanda'da yaşayan Türk vatandaşları, 'İyilik Sensiz Olmaz' diyerek Türkiye'deki hareketi kısıtlı ve engelli bireylere destek olmak için kolları sıvadılar. Hollanda'da yaşayan Türk vatandaşları kendi aralarında bağış toplayarak akülü ve manuel tekerlekli sandalye temin edip, bir tır dolusu tam 93 adet akülü ve manuel tekerlekli sandalyeyi Türk Kızılay vasıtasıyla Türkiye'ye gönderdiler. Tekerlekli sandalyeler Türk Kızılay Genel Müdürlüğü ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında Nisan 2018 tarihinde yapılan protokole istinaden gümrükten bedelsiz olarak alındı. Ankara'nın farklı belediyelerine dağıtılacak tekerlekli sandalyeler için bugün teslim töreni gerçekleşti. Düzenlenen teslim törenine Türk Kızılay Ankara Şube Engelliler Kolu Başkanı Ayhan Metin, Türk Kızılayı Ankara Şube Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Nurben Kendirli, Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürü Jale Aslan, Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Koç, Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, Polatlı Belediyesi temsilcileri, Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Dış Bölge Müdürü Havva Eksilmez, Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük katıldı.

"Biz toplumdaki önyargıları değiştirme çabasını da göstermek istiyoruz"

Doğru yardımın doğru kişiye yapılması gerektiğini söyleyen Kızılay Ankara Şube Engelliler Kolu Başkanı Ayhan Metin, "Türk Kızılay'da biz engelli bireylere doğru hizmetin gitmesini sağlaya çalışırken bir taraftan da toplumda bazı önyargıların değişmesini hedefliyoruz. Birçok yerde engelli bireyler yardım alan olarak görülüyor. Biz toplumdaki önyargıları değiştirme çabasını da göstermek istiyoruz bu proje ile. Veren el olduğumuzu da göstermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bizde yardım edebiliriz"

Engelsiz Kızılay projesinin amacına değinen Türk Kızılay Ankara Şube Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Nurben Kendirli, "Başlatmaktaki en büyük hedefimiz, biz alan el değiliz, veren eliz. Her zaman yardıma muhtaç olan, acınası durumda olan, elinden tutulması gereken bir kesim değiliz. Evet bizde de yardıma muhtaç olan var ama bizde yardım edebiliriz bağlamından yola çıkarak Engelsiz Ankara'yı kurduk' diye konuştu. - ANKARA

Hollanda'daki Türklerden Türkiye'deki engelli bireylere destek
Hollanda'daki Türklerden Türkiye'deki engelli bireylere destek
Hollanda'daki Türklerden Türkiye'deki engelli bireylere destek
Hollanda'daki Türklerden Türkiye'deki engelli bireylere destek
Hollanda'daki Türklerden Türkiye'deki engelli bireylere destek
Hollanda'daki Türklerden Türkiye'deki engelli bireylere destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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