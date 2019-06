Hollanda'daki Tevhit Camisi törenle açıldı

Hollanda Diyanet Vakfı'na (HDV) bağlı Tevhit Camisi'nin resmi açılışı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Venlo kentinde 2016'da 10 bin metrekarelik alanda inşasına başlanan ve kullanım alanında bin 500 kişinin aynı anda ibadet edebildiği Tevhit Camisi'nin açılış töreni öncesinde Erbaş'ın yanı sıra davetliler ve vatandaşlar cuma namazı için camiye geldi. Erbaş, birlik ve beraberlikle ilgili okuduğu hutbenin ardından cuma namazını kıldırdı.

Ardından düzenlenen törende konuşan Erbaş, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek, Tevhit camisinin projesinden tamamlanmasına katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

Birliğin ve beraberliğin en önemli vasıtalarından birinin mabetler olduğuna işaret eden Erbaş, "1400 yıldır İslam'ın bulunduğu her bölgede ve mekanda binlerce cami ve mescitle karşılaşıyoruz. Bunun sebebi toplumun olmazsa olmazlarından birisidir mabet. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimiz daim eylesin." dedi.

Tevhidin "birliğe davet" anlamına geldiğine dikkati çeken Erbaş, mezhebi, ırkı, ne olursa olsun Müslümanların birlik ve beraberlik içerisinde ibadetini yaptıktan sonra farklı inançtan insanlarla bu caminin içerisinde bir araya gelmeleri gerektiğini dile getirdi.

İslam'ın barış anlamına geldiğini vurgulayan Erbaş, "İslam'ın en önemli yönlerinden birisi barış dini olmasıdır. Müslüman barış insanı demektir. Toplumda huzurun, barışın temin edilmesi için Müslüman mücadele eden ve veren insan demektir." ifadesini kullandı.

Erbaş, Hollanda'da Türk toplumunun yaklaşık 50 yıldır en çok cami ve mescitlerden istifade ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Evlerinizden sonra en çok istifade ettiğiniz ve bir araya geldiğiniz yerler camilerdir. Allah ebeden razı olsun. Bundan 50 sene önce buraya gelen büyüklerimiz ilk yaptıkları iş namaz kılacakları yer bulmak oldu. O zaman bu imkanlar yoktu fakat şimdi elhamdulillah siz bu imkanlara kavuştunuz. Bizler birbirimize sahip çıkacağız. Bu mabetler bunun vesilesi ve vasıtasıdır."

Asrı Saadet'teki Suffe'nin bugünkü karşılığının mektep olduğunu ifade eden Erbaş, "Onun için her cami bir okuldur her cami bir mekteptir, caminin içerisinde çocuklarımıza ve gençlerimize vereceğimiz eğitim içinde ibadet etmek kadar belki de ondan daha da önemlidir. Özellikle Avrupa'da". diye konuştu.

Erbaş, caminin duvarında bir tuğlanın bile kıyamet günü Müslümanlar için şefaatçi olacağını kaydederek, "Allah hepinizden razı olsun." dedi.

Mabetlerin yapıldığı gibi korunması gerektiğine vurgu yapan Erbaş, hangi dinin mabedi olursa olsun bunlara zarar veren insanların barışın ortadan kaldırılması ve insanlık için çok büyük zarar olduğunu aktardı.

Camilerin korunması lazım

Erbaş, yetkililere camilerin korunması için çağrıda bulunarak, şu değerlendirmede bulundu.

"Bölgenizde kiliseleri, havraları da koruyun çünkü hangi dinin mabedi olursa olsun içerisindeki insanları ahlaklı olmaya teşvik eder. Barışa ve bir arada yaşamaya teşvik eder. Huzur ve barış herkesin inancına saygı göstermekten geçer. İnanç ve düşünce özgürlüğünün geliştirilmesi çağrısını her ortamda yapıyoruz. İnanç ve düşünce özgürlüğünün ayakta durabilmesi için o inancın mabedine hep birlikte sahip çıkmamız gerekiyor."

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli de "Birlik ve beraberliğimizin tecelli edeceği mekanımızın açılması için bir araya geldik. Hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum." diye konuştu.

Tüm cami yöneticilerine ricada bulunan Dişli, "Bu güzel eserlere Hollandalı komşularımızı da davet edelim ve bir fırsat oluşturalım. Kültürümüzü ve dinimizi tanıtarak bu birlikteliğimizi biraz daha pekiştirelim. Bir barış dini olan, bir kardeşlik dini olan İslam'ın ne kadar güzel yaşandığını Hollandalı komşularımıza da gösterelim." ifadesini kullandı.

Venlo Tevhit Cami Başkanı Ahmet Dursun da caminin yapımında herkesin katkısı bulunduğuna dikkat çekerek, "Böyle bir külliyeyi yapmamızdaki hedef İslam'ın barış ve kardeşlik dini olduğu ve özellikle insanlara ne kadar değer verdiğini anlatmak ve göstermek için yaptık. Bu külliyenin tüm insanlığa hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Törende Erbaş'ın yaptığı dua sonrası caminin açılışı gerçekleştirildi.

Karşılıklı hediyelerin verildiği törende Giresun'dan gelen din görevlisi ahşap maket ustası İsmail Konal, camiye, ahşap maketten yaptığı Edirne Selimiye Camisini hediye etti.

Birçok faaliyetlerin yapıldığı toplam 3 bin metrekare kullanım alanı bulunan camide, mescidin dışında anaokulu, din dersi ve Türkçe eğitiminin verildiği 350 öğrenci kapasiteli 7 ayrı sınıf bulunuyor.

Bin kişilik üçe ayrılan konferans salonunun yanı sıra toplantı ve çalışma odaları, kadınlara, genç erkek ve kızlara yönelik lokaller ve restoran bulunan caminin park alanı ise 136 araç kapasiteli.

Hollanda'da yaklaşık iki yıl önce, aşırı sağcı "ID Verzet" hareketi mensubu bir grup, yapımı süren Tevhit Camisi'nin çatısı ve minaresine çıkarak İslamofobik, ırkçı ifadelerin bulunduğu pankart asmıştı.

Törene, Türkiye'nin Deventer Başkonsolosu Tuna Yücek Modrak, Din Hizmetleri Müşaviri Ali Parlak, Hollanda Diyanet Vakfı Başkanı Muhlis Koç, Denk Partisi Genel Başkanı Türk kökenli Milletvekili Selçuk Öztürk ve Güney Brabant ve Limburg Kiliseler Birliği adına Marco Luijk de katıldı.

Kaynak: AA