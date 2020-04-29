Hollanda'daki Sivaslilardan ihtiyaç sahibi ailelere destek
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Hollanda'daki Sivaslilardan ihtiyaç sahibi ailelere destek

Hollanda Sivaslılar Platformutarafından başlatılan ve hayırseverlerin yaptıkları bağışlarla hazırlanan yardım paketleri, Amsterdam'daki Gıda Bankası (Voedselbank) aracılığı ile ihtiyaç sahibi gelir düzeyi düşük ailelere ulaştırılmak üzere dağıtılacak.

Hollanda'daki Sivaslilardan ihtiyaç sahibi ailelere destek
29.04.2020 08:55 | Son Güncelleme: 29.04.2020 08:59

Kumanya paketlerinde, bulgur, pirinç, makarna, salça, şeker, peynir, salam, sucuk ve hijyenik temizlik malzemesi yer aldı.

Hollanda Sivaslılar Platformu, Ramazan ayı dolayısıyla Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen dar gelirli ve ihtiyaç sahibi 125 aileye gıda ve hijyenik temizlik malzemesi yardımında bulundu. Hayırseverlerin ve İş adamlarının bağışları ve katkılarıyla temin edilen gıda ve hijyenik temizlik malzemesinden oluşan paketler, Hollanda'nın Başkenti Amsterdam'daihtiyaç sahibi gelir düzeyi düşük ailelere haftalık erzak yardımını sağlayan Bos en Lommer Gıda Bankası(Voedselbank)'na dağıtılmak üzere teslim edildi.

Hollanda Sivaslılar Platformu'nun kuruluşundan bu yana devam ettirdiği yardımlaşma geleneğini bu yıl da sürdürdüğünü söyleyen Başkan Çitil,, ''Hem yaklaşmakta olduğumuz Ramazan ayı hem de genel olarak duyulan ihtiyaçların karşılanması için gıda yardımı kampanyası başlattık. Koronavirüs salgından etkilenen ailelere destek olmak amacıyla gerek şahsen, gerekse sosyal medya üzerinden yapılan çağrılar, duyurular karşılık buldu. Ramazan ayının bereketini bir fırsat bilerek, bu zor günlerde yönetim kurulu üyelerimizin istekleri doğrultusunda Amsterdam'dakiihtiyaç sahiplerini unutmadık,kuru gıda yardımında bulunduk. Ramazan ayında da yardım faaliyetlerimize devam edeceğiz. Bu Yardım paketlerinin hazırlanmasında bize destek olan hayırsever vatandaşlarımızdan ve İşadamlarımızdan Allah razı olsun" dedi.''

Bos en Lommer Gıda Bankası (Voedselbank) kordinatörü İsa Seven ise, yaptıkları yardımdan dolayı Hollanda Sivaslılar Platformu üyelerine çok teşekkür ederim. Her hafta en az 125 yardıma muhtaç aileye erzak ve gıda yardımında bulunuyoruz. Bu Koronavrüs salğınından dolayı bayağı erzak sıkıntısı çektik. Hayırseverlerimizin ve kuruluşlarımızın yardımlarıyla bu sıkıntımızı gidermeye çalışıyoruz. Cemiyet ve derneklerimiz büyük ilgi gösteriyorlar. Yardıma muhtaç insanlara dağıttığımız gıda bize yapılan yardımlara bağlı. Maddi ve manevi destek olan hayırseverlerden Allah razı olsun." diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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