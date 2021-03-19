Hollanda'daki seçimlerde Türk kökenli 5 aday meclise girdi
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Hollanda'daki seçimlerde Türk kökenli 5 aday meclise girdi

19.03.2021 09:56 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:19

Hollanda'da, 17 Mart'ta gerçekleştirilen 150 üyeli Temsilciler Meclisi'nin belirlendiği milletvekili genel seçimlerinde Türk kökenli 5 aday meclise girdi.

Hollanda'da, 17 Mart'ta gerçekleştirilen 150 üyeli Temsilciler Meclisi'nin belirlendiği milletvekili genel seçimlerinde Türk kökenli 5 aday meclise girdi. Türk adayların meclise girmesi ülkedeki gurbetçileri sevindirdi.

Hollanda'da, koronavirüs gölgesinde üç güne yayılan ve 17 Mart'ta yapılan genel seçimlerinin ardından 5 Türk kökenli aday Temsilciler Meclisi'ne girmeyi başardı. Hollanda'da, 150 üyeli Temsilciler Meclisi'nin belirlendiği milletvekili genel seçimlerinden, hükümet ortağı liberal sağ ve liberal sol partiler zaferle çıktı. Sol partiler ise, ciddi oy kaybı yaşadı.Hollanda'da üyelerinin çoğu Türk ve göçmenlerden oluşan Denk Partisi'nde başkent Amsterdam ve Rotterdam kentlerinde zafer sevinci yaşandı.Genel seçimlerin ilk sonuçlarına göre, meclise girmeye hak kazanan 5 Türk kökenli vekiller ise, "Nilüfer Gündoğan, VOLT Partisi, ikinci sıra (Amsterdam) Tunahan Kuzu, DENK Partisi, ikinci sıra (Rotterdam) Mahir Alkaya, Socialistiche Partij SP, üçüncü sıra (Amsterdam) Hülya Kat, D66, onyedinci sıra (Amsterdam) Dilan Yeşilgöz-Zegerius, VVD, beşinci sıra (Amsterdam)" oldu.

DENK PARTİSİ MECLİSE 3 VEKİL GÖNDERDİ

Oyların tamamının sayılması üzerine açıklanan resmi sonuçlarda üyelerinin çoğunu Türklerin ve göçmenlerin oluşturduğu Denk Partisi sandalye sayısını 3'e çıkardı. Söz konusu sonuçlar, parti merkezinde sevinçle karşılandı. Farid Azarkan ve Tunahan Kuzu'nun ardından üçüncü sırada ise babası Türk olan Stephan van Baarle, Hollanda federal meclisine girmeyi garantiledi.

"HOLLANDA MECLİSİNDE ARTIK KALICIYIZ"

Hollanda Denk Parti Kurucusu Tunahan Kuzu, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, 'Şu anda, Rotterdam'da sonuçlar geldi. Rotterdam'da 4'üncü büyük parti olduk. Oylarımız artırdık, oran olarak da artırdık. Üç tane milletvekili çıkardık. Artık Denk Hollanda parlamentosunda kalıcıdır. Denk mücadelesine yeni bir ekiple yeni bir enerjiyle devam edecektir. Bunun için gerçekten çok mutluyum' dedi.

Hollanda'daki seçimlerde Türk kökenli 5 aday meclise girdi
Hollanda'daki seçimlerde Türk kökenli 5 aday meclise girdi
Hollanda'daki seçimlerde Türk kökenli 5 aday meclise girdi
Hollanda'daki seçimlerde Türk kökenli 5 aday meclise girdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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