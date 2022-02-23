Hollanda'daki rehine krizi sona erdiPolis kaçmaya çalışan saldırganı arabayla çarparak durdurdu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hollanda'daki rehine krizi sona erdiPolis kaçmaya çalışan saldırganı arabayla çarparak durdurdu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

- Hollanda'daki rehine krizi sona erdi Polis kaçmaya çalışan saldırganı arabayla çarparak durdurdu Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Apple mağazasındaki rehine krizi sona erdi.

- Hollanda'daki rehine krizi sona erdi

Polis kaçmaya çalışan saldırganı arabayla çarparak durdurdu

AMSTERDAM - Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Apple mağazasındaki rehine krizi sona erdi. Polis kaçmaya çalışan silahlı soyguncuyu arabayla çarparak etkisiz hale getirdi.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan Leidseplein'de yerel saatle 18.00 sularında Apple mağazasına giren silahlı soyguncunun mağazada bulunan en az 1 kişiyi rehin almıştı. Polis tarafından yapılan açıklamada, rehine krizinin yerel saatle 22.30 sularında sona erdiği duyurularak, saldırganın mağazadan koşarak kaçmaya çalıştığı sırada arabayla çarparak etkisiz hale getirildiği belirtildi. Polis, saldırganın çarpmanın etkisi ile yaranladığını ve tedavi için hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Olay hakkında devam eden soruşturmanın bir parçası olarak sosyal medyada yayınlanan tüm fotoğrafları ve videoları kullanacaklarını aktaran Polis, saldırgan ve olayın nedeni hakkında kamuoyuyla herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Hollanda'daki rehine krizi sona erdiPolis kaçmaya çalışan saldırganı arabayla çarparak durdurdu

Hollanda'daki rehine krizi sona erdiPolis kaçmaya çalışan saldırganı arabayla çarparak durdurdu

Hollanda'daki rehine krizi sona erdiPolis kaçmaya çalışan saldırganı arabayla çarparak durdurdu

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Hollanda, Polis, Apple, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title