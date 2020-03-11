Hollanda'daki koronavirüs toplantısı, koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Hollanda'da yapılması planlanan koronavirüslerin yayılmasının önlenmesine yönelik bilimsel toplantı, koronavirüs nedeniyle iptal edildi.
11.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:00
Hollanda'da yapılması planlanan koronavirüslerin yayılmasının önlenmesine yönelik bilimsel toplantı, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.
Nido2020 isimli (Uluslararası Nidovirüs Sempozyumu) 2021 yılına ertelendi. Her üç yılda bir gerçekleşen toplantının, 10-14 Mayıs tarihlerinde Hollanda'nın kuzeyindeki Egmond aan Zee köyünde yapılması planlanıyordu. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com