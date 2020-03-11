Hollanda'daki koronavirüs toplantısı, koronavirüs nedeniyle iptal edildi Hollanda'da yapılması planlanan koronavirüslerin yayılmasının önlenmesine yönelik bilimsel toplantı, koronavirüs nedeniyle iptal edildi.

Hollanda'da yapılması planlanan koronavirüslerin yayılmasının önlenmesine yönelik bilimsel toplantı, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.



Nido2020 isimli (Uluslararası Nidovirüs Sempozyumu) 2021 yılına ertelendi. Her üç yılda bir gerçekleşen toplantının, 10-14 Mayıs tarihlerinde Hollanda'nın kuzeyindeki Egmond aan Zee köyünde yapılması planlanıyordu. Euronews.com'da Görüntüle