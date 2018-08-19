Hollanda'daki Apple Mağazasında Tablet Patladı: 3 Yaralı
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan Apple mağazasında bir tabletin patlaması sonucu 3 kişi hafif yaralandı.
ABD firması Apple'ın Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki mağazasında bir tabletin patlaması sonucu 3 kişi hafif yaralandı.
MAĞAZADAKİ MÜŞTERİLER TAHLİYE EDİLDİ
Hollanda basınında çıkan haberlere göre, iPad patlaması sonucu 3 çalışan nefes darlığı yaşadı ve mağaza bir süreliğine tahliye edildi.
3 KİŞİ SAĞLIK EKİPLERİNCE KONTROL ALTINA ALINDI
Haberlerde, patlamanın muhtemelen iPad bataryasındaki sızıntıdan kaynaklandığı ve yaralanan 3 kişinin sağlık ekiplerince kontrol edildiği belirtildi.