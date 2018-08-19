Hollanda'daki Apple Mağazasında Tablet Patladı: 3 Yaralı

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan Apple mağazasında bir tabletin patlaması sonucu 3 kişi hafif yaralandı.

ABD firması Apple'ın Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki mağazasında bir tabletin patlaması sonucu 3 kişi hafif yaralandı.

MAĞAZADAKİ MÜŞTERİLER TAHLİYE EDİLDİ

Hollanda basınında çıkan haberlere göre, iPad patlaması sonucu 3 çalışan nefes darlığı yaşadı ve mağaza bir süreliğine tahliye edildi.

3 KİŞİ SAĞLIK EKİPLERİNCE KONTROL ALTINA ALINDI

Haberlerde, patlamanın muhtemelen iPad bataryasındaki sızıntıdan kaynaklandığı ve yaralanan 3 kişinin sağlık ekiplerince kontrol edildiği belirtildi.

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