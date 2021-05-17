Hollanda'daki akademisyenlerden Filistinlilerle dayanışma mektubu
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Hollanda'daki akademisyenlerden Filistinlilerle dayanışma mektubu

Hollanda'daki akademisyenlerden Filistinlilerle dayanışma mektubu
Anadolu Ajansı / Selman Aksünger - Haberler | Güncel

Hollanda'daki yükseköğretim kurumlarında görevli 150'den fazla bilim insanı, eğitmen ve akademisyen, İsrail güçlerinin Filistin'deki insan hakları ihlallerine son vermesini isterken Hollanda hükümetine de İsrail ile ekonomik, askeri ve politik ilişkilerini kesmesi çağrısında bulundu.

Hollanda'daki yükseköğretim kurumlarında görevli 150'den fazla bilim insanı, eğitmen ve akademisyen, İsrail güçlerinin Filistin'deki insan hakları ihlallerine son vermesini isterken Hollanda hükümetine de İsrail ile ekonomik, askeri ve politik ilişkilerini kesmesi çağrısında bulundu.

Hollandalı akademisyenler, hükümete hitaben kaleme alınan ortak bir mektuba imza attı.

Mektupta "Hollanda hükümetine tüm Filistinlilerin hakları teslim edilinceye kadar İsrail ile ekonomik, askeri ve politik tüm ilişkilerini kesmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadesi yer aldı.

Akademisyenler, İsrail'in işgal faaliyetleri, Filistinlilerin evlerine zorla el koyması ve Filistinlilere karşı gerçekleştirilen insan hakları ihlallerine karşı olduklarını belirtti.

Mektupta Gazze, Batı Şeria, İsrail ve diğer ülkelerdeki Filistinli göçmenler dahil 7 milyon Filistinliyle dayanışma içinde olunduğu vurgulandı.

Akademisyenler, Filistinlilerin maruz kaldığı insan hakları ihlalleri ve ayrımcılığa değinerek İsrail'in Filistinlilere yönelik apartheid rejimi uyguladığına dikkati çekti.

Mektupta İsrail üniversitelerine yönelik "akademik boykot" çağrısı yapıldı.

Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkının tanınmasını talep eden akademisyenler, "Filistinlilerin haklarının desteklenmesi dekolonizasyon sürecinin bir parçasıdır." ifadesine yer verdi.

Hollanda'daki Filistin misyonu mektupta imzası bulunan akademisyenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selman Aksünger

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