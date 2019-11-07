Hollanda daha fazla turist istemiyor: 'Gece hayatı ve uyuşturucu için gelmeyin'

07.11.2019 14:28 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:28

Hollanda hükümeti, ülkeyi ziyaret eden turist sayısını azaltmak için harekete geçti. Özellikle başkent Amsterdam'da kent sakinleri, sayıları her geçen gün artan turistlerin yaşam kalitelerini olumsuz etkilediğini savunuyor.



Dünyanın en popüler 10 turizm güzergahı arasında gösterilen 17 milyon nüfuslu Hollanda, geçen yıl 18 milyondan fazla turist ağırladı. Ülkeyi ziyaret eden turist sayısının 2019 yılında 20 milyona ulaşması, 10 yıl içinde ise 29 milyonu bulması bekleniyor. Euronews.com'da Görüntüle