Hollanda'da yurt dışından evlat edinme yasağının kaldırılması talep ediliyor
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Hollanda'da yurt dışından evlat edinme yasağının kaldırılması talep ediliyor

Hollanda'da yurt dışından evlat edinme yasağının kaldırılması talep ediliyor
Anadolu Ajansı / Selman Aksünger - Haberler | Güncel

Hollanda'da, yurt dışından evlat edinme sektöründe çalışan ajanslar, ülke dışından evlat edinmeyi durduran kararın kaldırılmasını istedi.

Hollanda'da, yurt dışından evlat edinme sektöründe çalışan ajanslar, ülke dışından evlat edinmeyi durduran kararın kaldırılmasını istedi.

Hollanda Trouw gazetesinde yayımlanan haberde, yurt dışından evlat edinme sektöründe faaliyet gösteren 4 ajansın ortak açıklamasına yer verildi.

Habere göre ajanslar, şubat ayından bu yana yürürlükte olan yasağın "dayanaksız" olduğunu belirterek, Hollandalıların tekrar yurt dışından evlat edinebilmesini talep etti.

Ajansların, "Yasak yüzünden bir çok ihtiyaç sahibi çocuk kendilerine güvenilir aile bulamıyor." ifadelerine yer verilen haberde, yasağa sebebiyet veren rapordaki delillerin zayıf olduğu ileri sürüldü.

Ajanslar, raporun sadece 1997'ye kadarki evlat edinmeleri ele aldığını belirtirken, 1998 tarihli "Çocukların Korunması ve Ülkelerarası Evlat Edinme Konusunda İşbirliğine Dair Sözleşme"yle birlikte ülkedeki evlat edinme sisteminin iyileştiğine dikkati çekti.

Haberde, evlat edinme ajansları adına açıklama yapan Sanne Buursink'in "Her sistemin zayıf yanları vardır" şeklindeki ifadesine yer verilerek yasağın amacını aştığı ve ailelere zarar verdiği savunuldu.

Evlat edinmedeki istismarı ortaya çıkaran rapor

Hollanda'da 1967'den 1997 yılına kadar geçen sürede çocukların ülkeler arası evlat edinilmesinde, çocuk hırsızlığı ve kaçakçılığı ile devlet memurlarının etik dışı eylemlerini ortaya çıkaran bir rapor yayımlanmıştı.

Raporun ortaya çıkardığı istismar ve kötüye kullanma gibi durumların önüne geçmek için, geçici hükümetin Hukuku Koruma Bakanı Sander Dekker yurt dışından evlat edinmenin durdurulduğunu açıklamıştı.

Raporda, Hollanda'nın geçmişte evlat edinme sürecinde çok pasif davrandığı, bu nedenle prosedürlerin denetiminin yetersiz kaldığı ve ortaya çıkan suistimallere Hollanda hükümetinin gerekli müdahalede bulunmadığı belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selman Aksünger

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