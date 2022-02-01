Hollanda'da yüksek lisans eğitim bursu NN'den

NN Hayat ve Emeklilik'in bağlı bulunduğu NN Group, Hollanda'da yüksek lisans yapmak isteyen gençlere eğitim bursu yardımı sunmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, NN Group yurt dışında eğitimine devam etmek isteyen üniversiteli gençlere ekonomik destek sağlamak ve gelecekteki kariyer fırsatlarını artıracak zenginleştirici bir deneyim sağlamak amacıyla 2017 yılından bu yana devam eden NN Future Matters uluslararası burs programı, üniversiteli öğrencilerin hayallerini gerçekleştirmelerine destek oluyor.

Burs ve mentorluk desteği veriyor

Burs programına ailesinde üniversite okuyan ilk kişi olan, yüksek lisansını Hollanda'da finans, ekonomi, risk yönetimi, veri bilimi, girişimcilik ve bilişim teknolojileri üzerine yapmak isteyen, tercihen daha önce yurt dışında eğitim görmemiş ve çalışmamış olan gençler başvuru yapabilecek.

Türkiye'den gelen öğrenciler için yaşam masraflarının karşılanması için 3 bin avro, öğrenim ücreti için ise maksimum 17 bin avro tutarında burs sağlanıyor. Bugüne kadar Türkiye'den 8 olmak üzere toplam 183 öğrencinin yararlandığı programın 2022-2023 dönem başvurularında Türkiye'den 2 öğrenci burs imkanı elde edebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NN Hayat ve Emeklilik İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Hong-Wha Ling, NN Hayat ve Emeklilik olarak gerek şirket içinde gerekse bulundukları ülkelerde eğitime katkı sunacak projelere büyük önem verdiklerini belirterek, "NN Group'un topluma yatırım projelerinin odaklandığı başlıca konularından biri eğitim. Bu program ile öğrenciler, yurt dışında yaşama ve eğitim alma deneyimi kazanırken aynı anda bir yüksek lisans programlarını tamamlıyorlar. Bu yıl da son 5 yıldır olduğu gibi Hollanda'da bir yüksek lisans programını tamamlamak isteyen iki öğrencimize bu fırsatı sunacak olmak bizi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

NN Future Matters eğitim bursu için 1 Nisan 2022 Cuma gününe kadar başvuru kabul ediliyor.