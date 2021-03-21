Hollanda'da Yeşil Solun milletvekili adayı, ilk tesettürlü Temsilciler Meclisi üyesi olacak

Hollanda tarihinde ilk defa tesettürlü milletvekili adayı, aldığı tercih oylarıyla meclise girmeye hak kazandı.

Yeşil Sol (GL) milletvekili adayı Kauthar Bouchallikht, sosyal medya hesabından, tercih oylarıyla meclise gireceğini paylaştı.

Bouchallikht, "Vay be, başardık. Her şeye rağmen tercih oyları ile Temsilciler Meclisine giriyorum ve oradan sizlerle beraber topluma hizmet edeceğim. Eşitlik ve adalet için. Nefret yerine umut için. Birlikte. Teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Genel seçimde GL'den 9'uncu sıradan aday olan Bouchallikht, resmi olmayan tercih oyları sonuçlarına göre Hollanda tarihinde ilk defa meclise giren tesettürlü milletvekili olacak.

Aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, sosyal medya hesabından, "İslam'ı durdur" etiketiyle Bouchallikht'in meclise girmesi üzerine "Hollanda'da kara bir gün" yorumunda bulundu.

GL lideri Jesse Klaver da Wilders'in paylaşımına cevap olarak 21 Mart Uluslararası Irk Ayrımı ile Mücadele Günü'nü hatırlatarak paylaşımında, "Bugün, Kauthar'ı milletvekili olarak karşıladığımız ve aşırı sağın bu tür saçmalıklarına karşı birlikte durduğumuz bir gün." ifadesini kullandı.

Ülkede milletvekili adaylarının tercih oyları da dahil olmak üzere seçimlerin resmi sonuçları Seçim Kurulu tarafından 26 Mart Cuma günü açıklanacak.

GL 15-17 Mart'ta yapılan genel seçimde 2017 seçimlerine göre 6 sandalye kaybederek 8 milletvekili elde etmişti.

Bouchallikht, Avrupa Müslüman Gençlik ve Öğrenci Organizasyonları Forumu'nda (FEMYSO) görev almıştı.

Tercih oyları, bir partinin aday listesindeki sıralamaya göre elde ettiği sandalyelerin dışında olan adayların seçilmek için aldığı yeterli oylardır.

Bir adayın tercih oylarıyla mecliste bir sandalye kazanması için gereken oyun yüzde 25'ini elde etmesi gerekiyor.

Tercih oylarıyla meclise giren milletvekili adayının yerine partinin üst sırasındaki adaylardan biri meclise giremeyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Aşıran