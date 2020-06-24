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Hollanda'da yeni sezonun 12-13 Eylül'de başlatılması hedefleniyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2019-2020 sezonunun iptal edildiği Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivisie) 2020-2021'in, 12-13 Eylül'de başlatılmasının planlandığı bildirildi.

Hollanda'da yeni sezonun 12-13 Eylül'de başlatılması hedefleniyor
24.06.2020 23:37 | Son Güncelleme: 24.06.2020 23:54

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2019-2020 sezonunun iptal edildiği Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivisie) 2020-2021'in, 12-13 Eylül'de başlatılmasının planlandığı bildirildi.

Hollanda Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, hükümetin aldığı kararlar doğrultusunda 1 Temmuz'dan itibaren spor müsabakalarının düzenlenebileceği belirtildi.

Eredivisie'de 2020-2021 sezonunun 12-13 Eylül'de başlatılmasının hedeflendiği kaydedilirken, statlara 1,5 metre arayla oturmaları şartıyla seyirci alınacağı ifade edildi.

Kovid-19 salgını nedeniyle liglerde 2019-2020 sezonunun sonlandırıldığı Hollanda'da şampiyon ilan edilmemiş, küme düşme ve yükselme uygulanmamıştı.

Kaynak: AA

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