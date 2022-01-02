AMSTERDAM - Hollanda'da yasaklara rağmen Kovid-19 kısıtlamaları protesto edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AMSTERDAM - Hollanda'da yasaklara rağmen Kovid-19 kısıtlamaları protesto edildi

AA / Selman Aksünger - Haberler | Güncel

Hollanda'da yüzlerce kişi, Amsterdam Belediyesinin yasaklamasına rağmen, hükümetin Kovid-19 kısıtlamaları ve aşı politikalarına karşı protesto düzenlendi.

Hollanda'da yüzlerce kişi, Amsterdam Belediyesinin yasaklamasına rağmen, hükümetin Kovid-19 kısıtlamaları ve aşı politikalarına karşı protesto düzenlendi.

"Hollanda için Hep Beraber" kuruluşu, başkent Amsterdam'daki Müzeler Meydanı'nda Kovid-19 kısıtlamalarını protesto etti.

Göstericiler, "Faşizme hayır" ve "Diktatörlüğe hayır" sloganları attı.

Kısıtlamalara ve önlemlere tepki gösteren eylemciler, "Onay vermek zorunda değiliz", "Dünya'yı kontrol etmeyi durdurun" ve "Hükümet halkın bir numaralı düşmanıdır" yazılı pankartlar açtı.

Yasağa rağmen protesto

Polis, Müzeler Meydanı'nın gösteri ve toplantılara yasak bölge ilan edilmesine rağmen toplanan göstericileri dağılmaları yönünde uyardı.

Kalabalığın artmasını istemeyen Hollanda polisinin çağrılarına uyan kalabalık alanı boşalttı.

Toplumsal olaylara müdahale aracının ve atlı polislerin hazırda bekletildiği gösteri alanına giden tramvay ve otobüs seferleri geçici olarak durduruldu.

Çok sayıda polisin görev aldığı ve geniş güvenlik önlemleri alınan gösteri, küçük çaptaki olayların ardından sona erdi.

AMSTERDAM - Hollanda'da yasaklara rağmen Kovid-19 kısıtlamaları protesto edildi

AMSTERDAM - Hollanda'da yasaklara rağmen Kovid-19 kısıtlamaları protesto edildi

AMSTERDAM - Hollanda'da yasaklara rağmen Kovid-19 kısıtlamaları protesto edildi

AA / Selman Aksünger - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title