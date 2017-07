Hollanda'da Utrecht Belediyesinde Köfte Çatlağı

Hollanda'nın üçüncü büyük kenti Utrecht'te belediye yönetimi "köfte" tartışması nedeniyle bölünmüş durumda.



Belediye meclisi toplantılarında ve resepsiyonlarda "bitterballen" adı verilen minik köfteler yerine vegan ve vejeteryan ürünler de ikram edilmesi konusunda başlayan tartışma, belediyeyi yöneten koalisyonda çatlağa neden oldu.





Belediye meclisinde üyesi bulunan Hayvanlar Partisi (PvdD), bir süre önce meclis toplantıları ve belediye etkinliklerinde sadece et ürünlerinden oluşan atıştırmalıklar yerine, vejeteryan yada vegan yiyecekler de ikram edilmesini önerdi.





Bu öneri, belediye yönetiminde bulunan Yeşil Sol (GL) ve Demokratlar 66 (D66) partileri tarafından da desteklendi.



Ancak koalisyon ortaklarından Liberal Sağ Parti (VVD) bu öneriye karşı çıktı.



Belediye meclisinde yapılan oylamada, çoğunluk ikram tepsilerinin yarısının köfte; diğer yarısının da vejeteryan ve vegan yiyeceklerden oluşmasını kabul etti.



Oylamaya itiraz



Ancak liberaller bu oylamayı kabul etmiyor, VVD'ye göre, öneri gece yarısı gündeme getirildiği için zaten yorgun olan meclis üyeleri, bir an önce eve gidebilmek uğruna neye oy verdiklerini bilmeden parmak kaldırdılar.





Liberal Sağ Parti, bu nedenle oylamanın yeniden yapılmasını istiyor.



VVD Meclis Grup Başkanı Dimitri Gilissen, vejeteryan yiyeceklere karşı olmadıklarını, asıl itirazlarının seçim yoluyla her konuda sınırlama getirilmesine yönelik olduğunu savunuyor.



Liberal politikacıya göre, özellikle sol partiler seçme özgürlüğüne sığınarak, hükümetin her konuda standart belirlemesi ve kota uygulamasını istiyor.



'Gereksiz büyütüldü'



Gilissen, "Onlara kalsa, atacağımız havai fişekten, bineceğimiz otomobile, yiyeceğimiz atıştırmalıklara kadar her şeyi seçimle belirleyecekler. Bu seçme özgürlüğü marifet değil" diyor.





Öneriye destek veren koalisyon ortakları ise, liberallerin demokrasiyi yeterince ciddiye almadığı görüşünde ve konunun gereksiz yere büyütüldüğünü düşünüyorlar.



Hayvanlar Partisi ise, liberalleri demokratik oylama sonuçlarına saygılı olmaya çağırıyor.



Vegan ve vejeteryan yiyeceklerin tepside kalacağını söyleyen Hayvanlar Partisi Sözcüsü, belediye meclisinin aldığı kararın kentteki bir çok kuruluşa ilham verdiğini söylüyor.



Sözcü, artık Utrecht'teki toplantı ve etkinliklerdeki ikramlarda vejeteryanların da dikkate alınmaya başladığını belirtiyor.



Belediyeleri koalisyonlar yönetiyor



Belediye meclisindeki köfte krizinin geleceğini, liberallerin önerisiyle yapılacak yeni oylama belirleyecek.



Yerel özerkliğe sahip olan ülkede, kentler çeşitli partilerden oluşan koalisyonlar tarafından yönetiliyor.



Belediye başkanlarının Kral tarafından atandığı Hollanda'da, kent yönetimimine ilişkin bütün kararlar belediye meclisleri tarafından alınıyor.



Güvenlik ve eğitim gibi konular da belediyenin yetkisi altında. Polis ve okullar doğrudan belediyeye bağlı.



Utrecht kenti de, Liberal Sağ Parti (VVD), Sosyalist Parti (SP), Yeşil Sol (GL) ve Demokratlar 66 (D66) tarafından yönetiliyor.