Hollanda'da Uluslararası Utrecht Turizm Fuarı Başladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Hollanda'dan Türkiye'ye olan yolcu trafiği geçen sene yaklaşık yüzde 33'lük artışla kapanmıştı. Şu anda erken rezervasyon rakamlarına baktığımız zaman yine yüzde 30 civarında bir artış öngörülüyor." dedi.

Hollandalı turistlerin büyük ilgi gösterdiği ve Türkiye'nin en büyük katılımcı olarak yer aldığı Uluslararası Utrecht Turizm Fuarı başladı.

Utrecht'teki Jaarbeurs salonunda bu yıl 49'uncusu düzenlenen ve 13 Ocak'a kadar devam edecek fuarda, Türkiye, Lahey Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinin 30'a yakın kurum ve kuruluşun katılımıyla açtığı yaklaşık 650 metrekarelik stantla en büyük katılımcı oldu.

Fuarın resmi açılışı dolayısıyla Türkiye standında düzenlenen resepsiyona, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan, Rotterdam Başkonsolosu Aytaç Yılmaz, Deventer Başkonsolosu Tuna Yücel Modrak, Utrecht Belediye Başkanı Jan van Zanen ve Türkiye'den davetliler katıldı.

Bakan Ersoy, AA muhabirine, Türkiye turizmine yönelik sayısal bir sıkıntı kalmadığını belirterek, Avrupa ve Hollanda ile bundan sonraki hedeflerinin sayılar değil, gelire odaklı bir turizm pazarlaması olduğunu söyledi.

Turizmin, ikili ilişkilerin göstergesi olduğuna dikkati çeken Ersoy, "Siz ilişkileri ne kadar iyileştirip kuvvetlendirirseniz, aradaki turizmi de o kadar kuvvetlendirmiş oluyorsunuz. Zaten bunun ciddi yansımalarını rezervasyonlarda da görüyoruz. Hollanda'dan Türkiye'ye olan yolcu trafiği geçen sene yaklaşık yüzde 33'lük artışla kapanmıştı. Şu anda erken rezervasyon rakamlarına baktığımız zaman yine yüzde 30 civarında bir artış öngörülüyor." dedi.

Hollanda'da aldıkları resmi raporlara göre Türkiye'nin şu anda birinci destinasyon olarak görüldüğünü ifade eden Ersoy, şöyle devam etti:

"Avrupa'ya Hollanda'yla bundan sonraki hedefimiz aslında sayılar değil, gelir. Gelire odaklı bir turizm pazarlaması yapacağız. Kesin sonuçlar önümüzdeki ay açıklanacak ama geçen yılı muhtemelen 45-46 milyon bir sayı ile kapatacağız inşallah. Hollanda'da 2018 yılında bu rakam 1 milyonu geçti. Önümüzdeki sene 52 milyon bir hedef koyduk biz kişi sayısında. Bu Türkiye'nin 2023 yılı için koymuş olduğu hedefin üstünü sağlamış olacağımızı düşünüyoruz bir terslik çıkmazsa."

Ersoy, Türkiye'ye gelen turist verilerini, yalnızca resmi kuruluşlardan aldıkları bilgiler doğrultusunda değil, iş birliği içinde oldukları diğer kurumlardan da toplamaya başladıklarını dile getirdi.

Toplam bin 300 metrekare alanda kurulan fuardaki Türkiye stantlarını gezen Ersoy, Lahey Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinin düzenlediği resepsiyonda da bir konuşma yaptı.

Resepsiyon katılan Utrecht Belediye Başkanı Jan van Zanen da fuara katılanların mutlaka Türkiye standına uğramaları gerektiğine vurgu yaparak, "Türkiye'nin dünyaca ünlü Türk kahvesinin, güzel plajlarının, tarihinin ve kültürünün tadına varın. Türklerin misafirperverliğini de şahsen iyi biliyorum." ifadesini kullandı.

Resmi rakamlara göre geçen yıl fuarı 105 bin kişi ziyaret etmişti.

Kaynak: AA