Hollanda'da Ukraynalılarla dayanışma gösterisi düzenlendi

Hollanda'nın Amsterdam kentindeki Dam Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kalan Ukraynalılarla dayanışma gösterisi düzenledi.

Farklı kesimlerden göstericilerin bir araya geldiği Dam Meydanı'nda Rusya- Ukrayna savaşı protesto edildi.

Ukrayna'daki çatışmalardan kaçarak Hollanda'ya gelen Ukraynalı mültecilerin konuşma yaptığı gösteride Rusya'nın Ukrayna topraklarına saldırıları kınandı.

"Evime dönmek istiyorum", "Özgür Ukrayna" sloganları atan protestocular, "Katil Putin", "Ukrayna'da Savaşı Durdurun", "Rusya'ya Boykot", "Ukrayna'ya Yardım Edin" ve "Putin'i durdurun" yazılı dövizler taşıdı.

Ukrayna'da kalanlar zor durumda

Kiev'de uluslararası bir firmanın lojistik departmanı şefi olarak çalışırken savaş sebebiyle Hollanda'ya gelen Valentyna Fonteyn, konuşmasında, "Avrupa'da olmak iyi fakat ben mülteci olmak istemiyorum." dedi.

Ukrayna'da savaşan eşlerini bırakmak istemeyen kadınların ve çocukların zor şartlar altında olduğunu belirten Fonteyn, "Ukrayna'nın birçok noktasında gıda, ilaç ve enerji kıtlığı yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

"Ukrayna'dan sonra sıra Avrupa'ya gelecek" diyen Fonteyn, NATO ve Avrupa Birliği'ne derhal harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Ukrayna'dan kaçarak Amsterdam'a gelen iki çocuk annesi İnna Yaramenko, konuşmasında, iki kızıyla tehlikeli bir yolculuk sonunda Hollanda'ya ulaştığını fakat Ukrayna'daki birçok insanın acil yardıma ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Amsterdam Üniversitesi öğrencilerinden oluşan orkestranın, Ukrayna ulusal marşını çaldığı protesto, göstericilerin dağılmasıyla sona erdi.