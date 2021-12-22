Hollanda'da, Ukrayna'da düşürülen Malezya uçağı davası sanıkları için müebbet hapis istendi

Hollandalı savcılar, 2014'te Malezya Havayollarına ait "MH17" sefer sayılı uçağın Ukrayna'da düşürülmesinden sorumlu tutulan 3 Rus ve bir Ukraynalı hakkındaki davada sanıklar için müebbet hapis cezası talep etti.

Uçağın düşürülmesinden sorumlu tutulan 3 Rus ve 1 Ukraynalının yargılandığı davada 20 Aralık'ta başlayan duruşmalar sona erdi.

Hollanda'nın Schiphol Havalimanı yakınındaki Badhoevedorp şehrinde yer alan yüksek güvenlikli mahkemede yapılan duruşmalarda savcılık, gıyabi yargılanan 4 sanık hakkında mahkemeden ömür boyu hapis cezasına hükmetmesini istedi.

Sanıkların iş birliği yaptığını belirten savcılık, uçağı düşüren füzenin sanıklarca sipariş edildiğini, Rusya'dan Ukrayna'ya nakledildiğini ve ateşlenmek üzere hazırlandığını kaydetti.

Savcılık, ateşlemeyi yapan kişi sanıklar olmasa da suçun işlenmesinden sorumlu olduklarını ve en yüksek cezayı almaları gerektiğini ifade etti.

Hollanda Savcılığının açtığı davada, sanıklar arasında Rus Oleg Pulatov, Donetsk'te ayrılıkçılarca ilan edilen "Donetsk Halk Cumhuriyeti"nin "istihbarat başkanı" olduğu düşünülen Rus asıllı Sergey Dubinskiy, Donetsk Cumhuriyeti'ndeki "savunma bakanı" eski Rus istihbarat albayı Igor Girkin ve Ukraynalı Leonid Kharchenko bulunuyor.

Sanıklardan Pulatov'un avukatı Sabine Ten Doesschate, Mart 2021'deki duruşmada, müvekkilinin suçlamaları kabul etmediğini bildirmişti.

Mahkemenin 7 Mart 2022'de savunmanın son sözünü aldıktan sonra kararını Eylül 2022'de açıklaması bekleniyor.

298 kişi hayatını kaybetmişti

"MH17" sefer sayılı uçak, 17 Temmuz 2014'te Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a gitmek üzere Ukrayna hava sahasında yol alırken, Ukrayna-Rusya sınırına 40 kilometre mesafede düşürülmüştü.

Uçaktaki 283 yolcu ve 15 kişilik mürettebat toplam 298 kişi hayatını kaybetmişti. Ölenlerden 192'sinin Hollandalı olduğu açıklanmıştı. Hollanda Dışişleri Bakanlığı, uçağın düşürülmesinden Rusya'yı sorumlu tuttuklarını ifade etmişti.

Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi (JIT), söz konusu uçağın Rus ordusuna ait bir BUK füzesi tarafından vurulduğunu tespit etmişti.

AA / Selman Aksünger - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet