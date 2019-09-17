Hollanda'da türk vakfında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

17.09.2019 14:52

Hollanda 'da Türk İslam Kültür Vakfı'nda meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Polis, kaçan şüphelinin 50'li yaşlarda biri olduğunu; yakalanması için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Türk İslam Kültür Vakfı'nda yapılan bir cenaze töreninde, törene katılanlar arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, 1 kişi bıçaklanarak öldü, 1 kişi ise yaralandı.

Hollanda basını, hayatını kaybeden kişinin, kavgayı ayırmaya çalışanlardan biri olduğunu ve kimliğinin açıklanmadığını ve cenazesinin Türkiye'ye gönderileceğini duyurdu.

Hollanda polisi, sosyal medyadan yaptığı yazılı açıklamada, şüphelinin 50'li yaşlarda bir kişi olduğunu duyurarak, yardım istedi.

Kaynak: DHA