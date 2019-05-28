Hollanda'da toplu taşımada grev
Hollanda'da emeklilik yasasının iyileştirilmesini isteyen binlerce toplu taşıma çalışanının yaptığı grev nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
Hollanda'da emeklilik yasasının iyileştirilmesini isteyen binlerce toplu taşıma çalışanının yaptığı grev nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Grev nedeniyle ülke genelinde toplu taşıma sistemi durma noktasına geldi.
Kaynak: Dunya.com
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