Hollanda'da toplu taşımada grev

Hollanda'da emeklilik yasasının iyileştirilmesini isteyen binlerce toplu taşıma çalışanının yaptığı grev nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Hollanda'da toplu taşımada grev

Hollanda'da emeklilik yasasının iyileştirilmesini isteyen binlerce toplu taşıma çalışanının yaptığı grev nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Grev nedeniyle ülke genelinde toplu taşıma sistemi durma noktasına geldi.

Kaynak: Dunya.com

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