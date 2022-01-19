Hollanda'da tiyatro ve konser salonlarında çalışanlardan Kovid-19 protestosu

Hollanda'da tiyatro ve konser salonu çalışanları hükümetin kültür ve eğlence sektörüne yönelik Kovid-19 kısıtlamalarını protesto etti.

Hollanda'da tiyatro ve konser salonu çalışanları hükümetin kültür ve eğlence sektörüne yönelik Kovid-19 kısıtlamalarını protesto etti.

Ülke çapındaki 70 kadar tiyatro ve konser salonu, hükümet tarafından kapatılmalarına rağmen 1 günlüğüne berber ya da spor salonuna dönüştürülerek kapıları ziyaretçilere açıldı.

Amsterdam'daki Concertgebouw'da ( Konser Salonu) klasik müzik dinletisi esnasında iki kişiye saç traşı yapılarak konser salonlarına yönelik yasaklar protesto edildi.

Concertgebouw direktörü Simon Reinink, protestolara ilişkin açıklamasında "Geçtiğimiz iki yıl boyunca konsere gitmenin güvenli olduğunu gördük. Konser salonlarının kapalı olmasına anlam veremedik ve anlamak için de bir neden yok." dedi.

Amsterdam Belediyesinin protestoya ilişkin Concertgebouw'a uyarı yazısı gönderdiği belirtildi.

Kültür ve eğlence sektörü kapalı kalmaya devam etmişti

Hollanda hükümeti, Kovid-19 salgınında artan vakalar ve Omicron varyantının yayılmasını engellemek için aralıkta getirdiği tam kapanma tedbirlerini 15 Ocak'tan itibaren kademeli olarak kaldırmıştı.

Berber ve kuaför gibi temas gereken işletmeler ve spor salonları 15 Ocak itibarıyla açılırken kafe, restoran, müze, kültür ve eğlence sektörünün ise 25 Ocak'a kadar kapalı kalmaya devam edeceği açıklanmıştı.

-Kafe ve restoranlar da kararı protesto etmişti

Hükümetin sektörü açmama kararını olumsuz karşılayan kafe ve restoranlar da 15 Ocak'ta ülke genelinde protesto amaçlı mekanlarının açık bölümlerine müşteri almaştı.

Bazı belediyeler sadece bir güne mahsus müşteri alan kafe ve restoranlara ceza uygulanmayacağını açıklamıştı.

-Bazı ülkelere seyahat kısıtlamaları geldi

Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünün (RIVM) yaptığı açıklamaya göre, ülkede vaka sayısı son 24 saatte 38 bin 282 arttı.

Vaka sayılarındaki artış sürerken bazı ülkelere ek seyahat kısıtlamaları getirildi.

Hollanda, "çok yüksek riskli" ülkeler kategorisine Avustralya, Kanada ve Arjantin'i dahil etti.

Buna göre 20 Ocak itibarıyla bu ülkelerden Hollanda'ya gelenlere 10 gün zorunlu karantina uygulanacak.

Çok yüksek riskli ülkelerden gelen yolcular, aşı pasaportuna sahip olsalar dahi zorunlu karantinaya girecek.

Zorunlu karantinanın 5. gününden sonra yapılacak testin negatif çıkması durumunda 10 günlük süre dolmadan karantina uygulaması sona erecek.