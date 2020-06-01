Hollanda'da tedavisine son verilmesi nedeniyle getirildiği İstanbul'da yaşamını yitiren genç...
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Hollanda'da tedavisine son verilmesi nedeniyle getirildiği İstanbul'da yaşamını yitiren genç...

Hollanda'nın Rotterdam kentinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Sağlık Bakanlığı ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden lösemi hastası Salih Kör (21), memleketi Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde toprağa verildi.

01.06.2020 17:16 | Son Güncelleme: 01.06.2020 17:22

Hollanda'nın Rotterdam kentinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Sağlık Bakanlığı ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden lösemi hastası Salih Kör (21), memleketi Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul'da tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybeden Kör'ün cenazesi, ailesi tarafından teslim alınarak Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesine getirildi.

Cenaze, Merkez Büyük Cami'de kılınan namazın ardından Aşılık Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi.

Cenaze namazına, Kör'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kazımkarabekir Kaymakamı Mehmet Ali Atak, Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Namaz sırasında, cemaatin maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

Hollanda'nın Rotterdam kentinde yaşayan lösemi hastası 21 yaşındaki Türk vatandaşı Salih Kör'ün, hastalığının son aşamaya gelmesi nedeni ile Hollanda tarafından 2 yıldır devam eden tedavisine son verilmişti.

Anne Ruhsan Kör, Anneler Günü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istemişti. Erdoğan, acılı annenin sesine kulak vererek Sağlık Bakanlığına ve Dışişleri Bakanlığına, Salih Kör ve annesinin tedavi için Türkiye'ye getirilmesi talimatını vermişti.

Hollanda Büyükelçiliği ve Rotterdam Başkonsolosluğu ile irtibata geçilerek Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak ile Salih Kör ve annesi 14 Mayıs'ta Türkiye'ye getirilmişti.

Hollanda'da tedavisine son verilmesi nedeniyle getirildiği İstanbul'da yaşamını yitiren genç...

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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