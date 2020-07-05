Hollanda'da suç örgütlerinin işkence odası olarak kullandığı 7 konteyner bulundu
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BBC

Hollanda'da suç örgütlerinin işkence odası olarak kullandığı 7 konteyner bulundu

Hollanda polisi, Wouwse Plantage adlı bir köyde, işkence amaçlı kullanım için yapılmış 7 gemi konteyneri buldu.

05.07.2020 18:58 | Son Güncelleme: 05.07.2020 19:41

Hollanda polisi, Wouwse Plantage adlı bir köyde, işkence amaçlı kullanım için yapılmış 7 gemi konteyneri buldu. Polise göre, suç örgütleri, bu konteynerleri, rakip çetelerin üyelerine işkence etmek için kullanıyordu.

Ülkenin orta güney kesiminde yer alan Wouwse Plantage köyünde birkaç hafta önce düzenlenen operasyonda bir uyuşturucu laboratuvarı bulunmuştu. Aynı bölgeye polis geçen hafta yeni bir baskın düzenledi.

Baskında, denizde ve karada işkence yapmak için düzenlenmiş 7 adet gemi konteyneri bulundu.

Hollanda medyasına göre, ses geçirmez konteynerlerin içinde tavanda asılı kelepçe ve makaslar ile zemine vidalanmış bir sandalye yer alıyor.

Olayla ilgili olarak 6 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan birinin, geçen aylarda Dubai'de yakalanan uyuşturucu çetesi lideri Ridouan Taghi'nin ölüm listesinde bulunduğu belirtildi.

Gizli konuşmalar takibe alındı

Hollanda polisi, işkence konteyneri zanlılarını EnroChat soruşturması sırasında tespit etti. NRC gazetesi, ülkedeki en azılı suçluların kaldığı Vught Kapalı Cezaevi'ndeki bazı suç örgütü liderlerinin gizli konuşmalarından, işkence talimatı ve yöntemlerine ilişkin bilgiler elde edildiğini bildirdi.

Hollanda ve Fransa polisinin ortak soruşturması sonucu, geçtiğimiz günlerde şifreli telefon şebekesi EnroChat'in çok sayıda mesajı ele geçirildi.

Yaklaşık 50 bin kullanıcısından 12 bini Hollanda'da bulunan telefon şebekesinin takibi sonucu, 20 milyondan fazla mesaj polisin eline geçti.

Mesajların incelenmesi sonucu Hollanda'da 100'den fazla kişi gözaltına alındı, çok sayıda tasfiye cinayeti, adam kaçırma ve saldırı bu mesajlar sayesine önlendi. Hollanda ve Fransa'dan verilen bilgiler ışığında İngiltere, İsveç ve Norveç'te de yüzlerce kişi gözaltına alındı.

Hollanda'da suç örgütlerinin işkence odası olarak kullandığı 7 konteyner bulundu
BBC

Manşet

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