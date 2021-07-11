Hollanda'da Srebrenitsa kurbanları soykırımın 26'ncı yılında anıldı
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Hollanda'da Srebrenitsa kurbanları soykırımın 26'ncı yılında anıldı

Hollanda'da Srebrenitsa kurbanları soykırımın 26'ncı yılında anıldı
Anadolu Ajansı / Selman Aksünger - Haberler | Güncel

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yapılan soykırımda hayatını kaybedenler Hollanda'da düzenlenen törenle anıldı.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yapılan soykırımda hayatını kaybedenler Hollanda'da düzenlenen törenle anıldı.

Lahey kentindeki Hollanda Parlamentosu önündeki Het Plein Meydanı'nda 7 kurum tarafından 26 yıldır geleneksel olarak düzenlenen tören geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sınırlı sayıda kişiyle yapıldı.

Törende Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb'ın yanı sıra Srebrenitsa'daki katliamdan kurtulan mağdurların çocukları Minela Alic ve Edina Pasalic konuşma yaptı.

Bosna'daki Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Hollanda askeri birliğinden (Dutchbat) bazı askerlerin de katıldığı tören sanal ortamda da izlenime sunuldu.

Tören Srebrenitsa'da katledilen ve yeni defnedilen 19 kişi için yapılan dua ve 2 dakikalık saygı duruşunun ardından sona erdi.

Hollanda'da Srebrenitsa kurbanları soykırımın 26'ncı yılında anıldı
Hollanda'da Srebrenitsa kurbanları soykırımın 26'ncı yılında anıldı
Hollanda'da Srebrenitsa kurbanları soykırımın 26'ncı yılında anıldı
Hollanda'da Srebrenitsa kurbanları soykırımın 26'ncı yılında anıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selman Aksünger

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenitsa soykırımının 26. yılı anma törenine video mesaj gönderdi Açıklaması
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenitsa soykırımının 26. yılı anma törenine video mesaj gönderdi Açıklaması
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