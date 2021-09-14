Hollanda'da sosyal mesafe kuralı dahil bir dizi kısıtlama 25 Eylül'de kaldırılıyor - Haberler
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Hollanda'da sosyal mesafe kuralı dahil bir dizi kısıtlama 25 Eylül'de kaldırılıyor

AA / Selman Aksünger - Haberler | Güncel
Hollanda'da sosyal mesafe kuralı dahil bir dizi kısıtlama 25 Eylül'de kaldırılıyor

Hollanda'da hükümet, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında salgının başından bu yana uygulanan sosyal mesafe kuralının 25 Eylül'den itibaren kaldırılacağını açıkladı.

Hollanda'da hükümet, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında salgının başından bu yana uygulanan sosyal mesafe kuralının 25 Eylül'den itibaren kaldırılacağını açıkladı.

Geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte ve Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, basın toplantısında yaptıkları açıklamada, aralarında sosyal mesafe kuralının da olduğu bir dizi kısıtlamanın 25 Eylül'den sonra uygulanmayacağını bildirdi.

Açıklamada, Kovid-19 aşısı olanların, testi negatif çıkanların veya hastalığı daha önce geçirenlerin "daha fazla özgürlükten" faydalanabilmesi için "korona kartı" uygulamasının başlatılmasının planlandığı kaydedildi.

Uygulamanın başlaması halinde kafe, restoran, sinema, tiyatro, festival ve spor etkinliklerine girişlerde sayı sınırlaması kaldırılarak korona kartı uygulaması hayata geçecek.

Disko ve barlar açılıyor, okullarda maske zorunluluğu kalkıyor

Rutte'nin açıklamasına göre, 25 Eylül itibarıyla, temmuz ayında kapatılan disko ve barlar yeniden açılacak.

Söz konusu mekanlar, kafe ve restoranlarda olduğu gibi gece yarısına kadar açık kalacak fakat sabah 06.00'ya kadar kapalı kalmaya devam edecek.

Festival, spor faaliyetleri ve açık alanlarda yapılacak etkinliklerde aşı kartı ya da negatif test sonucu ibraz edilmesi kaydıyla koltuk kapasitesinin tamamı, kapalı salonlarda yüzde 75'i kullanılabilecek.

Etkinliklerin gece yarısından sonra devam etmesi durumunda içecek servisi durdurulacak.

Ortaokul, lise ve yüksekokullarda maske takma zorunluluğu ile sınıflarda bulunabilecek öğrenci sınırlaması kaldırılacak.

Toplu taşıma ve havalimanlarında maske kuralı devam etse de platform ve istasyonlarda maske takma zorunluluğu kaldırılacak.

Ayrıca ilkokullarda Kovid-19 vakasının görülmesi durumunda tüm sınıfın karantinaya girmesi kuralı da kaldırılacak.

Buna göre sınıfta bir öğrencinin virüse yakalanması durumunda sınıfın geri kalanı eğitime yüz yüze devam edecek.

Ayrıca evden çalışma tavsiyesi de kaldırıldı.

"Tamamen normale dönmüyoruz"

Hastanelerdeki servislerde ve yoğun bakım ünitelerinde yatan Kovid-19 hastalarının olduğunu belirten Rutte, 25 Eylül'deki gevşeme için "Tamamen normale dönmüyoruz." uyarısında bulundu.

Başbakan Rutte, 22 Eylül itibarıyla Hollanda'ya yüksek riskli ülkelerden gelen yolcular da dahil olmak üzere ülke dışından gelen ve aşılananların karantinaya girme zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı.

Yetişkin aşılama oranı yüzde 81,7

Sağlık Bakanı de Jonge, ülkede en az bir doz aşı olan yetişkin oranının yüzde 81,7'ye ulaştığını kaydetti.

Bakan de Jonge, Hollanda Sağlık Konseyinin tavsiyesine uyularak bağışıklık sistemi zayıf kişilere üçüncü doz aşının uygulanması için hazırlıkların başladığını aktardı.

De Jonge ayrıca zorunlu aşı uygulamasının olmayacağını belirterek, "Zorunlu aşılama yapılmayacak." dedi.

Hollanda'da günlük vaka sayıları temmuz ayının sonundan bu yana günlük 2 bin ile 3 bin arasında seyrediyor.

AA / Selman Aksünger - Son Dakika Haberleri
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Haber: Hollanda'da sosyal mesafe kuralı dahil bir dizi kısıtlama 25 Eylül'de kaldırılıyor - Haberler
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