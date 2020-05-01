Hollanda'da son 24 saatte koronavirüsten 98 ölüm
01.05.2020 15:19 | Son Güncelleme: 01.05.2020 15:19
Hollanda'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 98 kişi hayatını kaybetti.
Hollanda'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 98 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 4 bin 893'e ulaştı.
Hollanda'da son bir günde 98 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 4 bin 893'e yükseldi. Hollanda Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının 39 bin 791'e ulaştığı belirtildi.
Kaynak: DHA