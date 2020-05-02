Hollanda'da son 24 saatte koronavirüsten 94 ölüm
02.05.2020 15:10 | Son Güncelleme: 02.05.2020 15:10
Hollanda'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 94 kişi hayatını kaybetti.
Hollanda'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 94 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 4 bin 987'ye yükseldi.
Hollanda'da koronavirüsten can kaybı devam ediyor. Ülkede 94 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 4 bin 987'ye; toplam vaka sayısı ise 40 bin 236'ya ulaştı.
Kaynak: DHA