Hollanda'da son 24 saatte koronavirüsten 94 ölüm

Hollanda'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 94 kişi hayatını kaybetti.

Hollanda'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 94 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 4 bin 987'ye yükseldi.

Hollanda'da koronavirüsten can kaybı devam ediyor. Ülkede 94 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 4 bin 987'ye; toplam vaka sayısı ise 40 bin 236'ya ulaştı.

Kaynak: DHA