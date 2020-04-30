Hollanda'da son 24 saatte koronavirüsten 84 ölüm

Hollanda'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 84 kişi hayatını kaybetti.

Hollanda'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 84 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki toplam can kaybı 4 bin 795'e yükseldi.

Hollanda'da koronavirüs nedeniyle gerçekleşen can kayıplarında düşüş gözlemlendi. Ülkede 84 kişinin daha yaşamını kaybetmesiyle toplam can kaybı 4 bin 795'e yükselirken; toplam vaka sayısı da 39 bin 316'ya ulaştı.

Kaynak: DHA