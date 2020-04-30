Hollanda'da son 24 saatte koronavirüsten 84 ölüm
30.04.2020 15:41 | Son Güncelleme: 30.04.2020 15:41
Hollanda'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 84 kişi hayatını kaybetti.
Hollanda'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 84 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki toplam can kaybı 4 bin 795'e yükseldi.
Hollanda'da koronavirüs nedeniyle gerçekleşen can kayıplarında düşüş gözlemlendi. Ülkede 84 kişinin daha yaşamını kaybetmesiyle toplam can kaybı 4 bin 795'e yükselirken; toplam vaka sayısı da 39 bin 316'ya ulaştı.
Kaynak: DHA