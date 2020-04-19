Hollanda'da son 24 saatte koronavirüsten 83 ölüm Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor. Hollanda'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 83 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 3 bin 684'e yükseldi.

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgını tüm dünyada sürüyor. Hollanda'da 83 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 3 bin 684'e yükseldi. Son bir günde 1066 kişide daha virüs tespit edildi ve toplam vaka sayısı 32 bin 655'e ulaştı.

Kaynak: DHA