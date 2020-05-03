Hollanda'da son 24 saatte koronavirüsten 69 ölüm

Hollanda'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 69 kişi yaşamını yitirdi.

Hollanda'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 69 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 5 bin 56'ya çıktı.

Koronavirüs, Hollanda'da can almaya devam ediyor. Ülkede 69 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 5 bin 56'ya yükseldi. Öte yandan, Hollanda Sağlık Bakanlığı, virüs tespit edilenlerin sayısının 40 bin 571'e ulaştığını duyurdu.

Kaynak: DHA