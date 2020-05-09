Hollanda'da son 24 saatte koronavirüsten 63 ölüm

Hollanda'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 63 kişi daha yaşamını yitirdi.

Hollanda'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 63 kişi daha yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 5 bin 422'ye yükseldi.

Hollanda'da koronavirüs can almaya devam ediyor. Ülkede 63 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 5 bin 422'ye; toplam vaka sayııs ise 42 bin 382'ye ulaştı.

Kaynak: DHA