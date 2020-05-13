Hollanda'da son 24 saatte koronavirüsten 52 ölüm Hollanda'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 52 kişi daha yaşamını yitirdi.

Hollanda'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 52 kişi daha yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 5 bin 562'ye çıktı.

Hollanda'da koronavirüsten can kayıpları devam ediyor. Ülkede son bir günde 52 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 5 bin 562'ye yükselirken; Hollanda Sağlık Bakanlığı, toplam vaka sayıısnın 43 bin 211 olduğunu açıkladı.

Kaynak: DHA